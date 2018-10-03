Hartung deixa R$ 277 milhões em gastos a mais para próximo governador

Crédito: Gabriel Lordêllo | Arquivo | GZ

No apagar das luzes do governo Paulo Hartung (MDB), o Estado vem anunciando uma série de novas despesas que ficarão para o próximo governador pagar. Levantamento feito por A GAZETA aponta que, desde julho, quando Hartung disse que não disputaria a reeleição, foram anunciados uma série de novos gastos com pessoal e custeio.

Excluindo os investimentos, só as novas despesas com pessoal  e que não levam em conta o crescimento vegetativo da folha  e com custeio somam pelo menos R$ 208,6 milhões extras só no ano que vem. Todas elas estão previstas no projeto de Lei do Orçamento Anual (PLOA) de 2019. Se somados os concursos que serão realizados a partir dos próximos meses , ainda não se sabe quando serão feitas as nomeações, chegamos a R$ 277,5 milhões de despesas a mais que a nova gestão irá herdar.

O maior impacto será com o reajuste salarial dos mais de 90 mil servidores ativos e inativos do Poder Executivo, previsto em 4,5% no PLOA e anunciado na última semana. A medida teria um reflexo já em 2019 de R$ 165,6 milhões considerando a repercussão apenas em oito meses, tempo que deve vigorar a correção, segundo a Secretaria de Economia e Planejamento.

Ainda quanto a pessoal, também está previsto na peça orçamentária o aumento de 10% do auxílio-alimentação, que beneficiará mais de 50 mil servidores ativos, indo dos atuais R$ 300 mensais para R$ 330. Esse reajuste do vale resultará em um acréscimo anual de R$ 15 milhões na despesa com esse benefício.

Outra medida foi o anúncio da estadualização do Hospital Geral de Linhares (HGL), hoje mantido pelo município. A pedido da prefeitura, que tem um custo anual de R$ 28 milhões para manter a unidade, a gestão será da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), que além de manter o hospital também terá que fazer investimentos para adequar a estrutura.

Anunciada em 11 de setembro pelo governador, a medida já foi aprovada pela Câmara de Linhares menos de duas semanas depois, concretizando a troca de gestão. A despesa com o custeio do hospital já foi incluída no orçamento da Sesa para 2019, além de R$ 5 milhões em investimentos.

CONCURSOS

Mais um anúncio que compõe essa conta a ser entregue ao próximo ocupante do Palácio Anchieta são novos concursos públicos. De julho para cá, foram 13 certames autorizados, que somam 2.163 vagas. Importante destacar que durante todo o seu terceiro mandato, iniciado em 1º de janeiro de 2015, Hartung foi bem econômico na abertura de novos concursos.

A despesa extra com o pagamento desses novos servidores, levando em conta os salários anunciados, é calculada em R$ 68,9 milhões. Esse será o acréscimo anual na folha quando todos os concursados forem admitidos, ou seja, não necessariamente ele deve ocorrer em 2019, já que as nomeações devem ser feitas ao longo do ano. Entre os concursos, não são contados ainda os da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, que haviam sido anunciados no início do ano e já estão em andamento.

COMUM

A criação de despesas na reta final dos governos é uma prática recorrente e preocupante segundo o professor de Gestão Pública do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais de Brasília (Ibmec/DF) José Simões. Para ele, o Tribunal de Contas do Estado e Assembleia Legislativa devem atuar nessa questão.

É comum vermos governos segurarem a questão orçamentária e soltarem o freio no finalzinho, deixando a despesa para o próximo governante, o que compromete tanto o orçamento do ano seguinte como, no futuro, a questão da Previdência. Isso precisa ser coibido pelos órgãos legislativos

O especialista destaca ainda o fato de a Lei de Responsabilidade Fiscal estipular que a receita dos governos seguintes não pode ser comprometida. Outro ponto que ele cita é a crise fiscal. Não há perspectivas de recuperação a curto prazo. Criar mais despesas agora é grave porque pode não haver recursos para saná-las.

SECRETÁRIO: "NÃO COMPROMETE O NOVO GOVERNO"

O que foi anunciado não compromete de forma nenhuma o novo governo, diz o secretário estadual de Economia e Planejamento, Regis Mattos Crédito: Edson Chagas

Embora admita que realmente elevem o custo do Estado a partir do próximo ano, o secretário estadual de Economia e Planejamento, Regis Mattos, contestou que as medidas anunciadas deixariam o futuro governo engessado. A justificativa é o fato de que todos os gastos estão devidamente previstos na peça orçamentária enviada à Assembleia Legislativa.

[O que foi anunciado] não compromete de forma nenhuma [o novo governo]. Está tudo no Orçamento, que é realista e equilibrado. A receita está estimada de forma cautelosa e prudente, respeitando a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), comentou. A projeção é que a arrecadação total do Estado (incluindo operações de crédito) cresça 7,96% em 2019.

O secretário explicou que o reajuste salarial e o do auxílio-alimentação estão de acordo com essa estimativa de receita. Quanto à estadualização do HGL, Mattos também afirmou que não haverá dificuldades já que o custeio do hospital e um investimento inicial de R$ 5 milhões estão previstos no projeto.

Já em relação aos concursos autorizados, ele ponderou que a maioria das vagas se trata da substituição de profissionais em Designação Temporária (DTs). Dois terços das vagas vão ser para substituir DTs, que é atendendo a um mandamento legal de redução desses profissionais. Então não vai acrescer tanto o número de servidores, mas, em boa parte, só substituir. Os demais, que representarão de fato um aumento de custo, também estão incorporados no orçamento da folha global do Estado, frisou.