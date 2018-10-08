Hartung define membros da equipe de transição do governo do Estado

Marcos Pugnal, Paulo Hartung, Ângela Silvares e Regis Mattos no Palácio Anchieta Crédito: Leonardo Duarte/Secom

Um dia após as eleições, com a vitória de Renato Casagrande (PSB) ao governo do Estado , o governador Paulo Hartung (MDB) editou um decreto estabelecendo quais serão os membros da equipe de transição entre as duas gestões. Sob a coordenação da secretária de Governo Ângela Silvares, a equipe vai contar também com o secretário de Planejamento, Regis Mattos, e o secretário de Controle e Transparência, Marcos Pugnal.

O processo de transição se inicia no dia 15 de outubro, na próxima segunda-feira. Segundo a superintendente Estadual de Comunicação, Andréia Lopes, designada para falar sobre o assunto, a orientação do governador é de que todos os dados sejam cedidos, de forma transparente e o mais eficiente possível.

"O caráter dessa comissão é eminentemente técnico, são servidores de carreira, e esse é o objetivo da nossa atuação. Fazer uma transição republicana, democrática, transparente, para facilitar a passada de bastão, com todas as informações da nossa estão acessíveis para o futuro governo", afirmou.

Andréia acrescentou a escolha pelos representantes dessas secretarias foi pois estas foram as pastas que estiveram sempre juntas nos decretos de contenção de gastos, no comitê de avaliação de gastos, e cuidam de todo o dia a dia da máquina.

O espaço destinado para as reuniões entre as equipes de transição serão duas salas cedidas pelo Banestes, no Centro de Vitória. Neste domingo (7), após a divulgação do resultado das eleições, Casagrande preferiu não adiantar quais serão os seus representantes na equipe de transição.

Com o fim das eleições, a secretária não indicou se os integrantes do governo que se licenciaram para disputar o pleito podem voltar à gestão para os últimos três meses da gestão Hartung. "Nesse final de governo, nosso objetivo é trabalhar muito, até o último dia, e com o objetivo de entregar o Espírito Santo como o mais organizado do Brasil, com contas em dia, eficiência, capacidade de investimento e orçamento equilibrado", disse.

DADOS

O decreto que dispõe sobre o processo de transição de governo, referente às eleições 2018, determina que a Equipe de Governo será responsável por disponibilizar as informações solicitadas sobre o Funcionamento dos órgãos da Administração Direta e de entidades da Administração Indireta do Poder Executivo Estadual, as informações sobre as Contas Públicas e os Programas e Projetos do Governo do Estado.