Hartung: 'Meirelles não tem vocação para falar para a população'

Paulo Hartung durante uma visita ao estaleiro da Jurong Aracruz nesta quinta-feira (24) Crédito: Fernando Madeira | GZ

O governador Paulo Hartung (MDB) comentou pela primeira vez sobre a escolha do ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles (MDB), como candidato a presidente de seu partido.

Para Hartung, Meirelles não apresenta o perfil necessário para convencer o eleitor brasileiro. Em entrevista durante uma visita ao estaleiro da Jurong Aracruz nesta quinta-feira (24), o governador disse que pode apoiar até dois candidatos à Presidência, mas que Meirelles não seria um deles.

"Não sei se o Meirelles poderia ser um desses candidatos (que ele apoiaria). Acho que ele não tem vocação para conversar com a população, estamos precisando de um baita comunicador que chegue às pessoas. Não me parece que ele tenha esse perfil. Foi um bom ministro da Fazenda, foi um extraordinário presidente do Banco Central. Mas precisamos de alguém que possa dialogar. Vamos acompanhar, mas não estou fechando portas", afirmou.

Hartung também destacou que a estrutura partidária não ditará quem ele irá apoiar e revelou que pode apoiar mais de um candidato no primeiro turno.

"Eu posso apoiar candidatos a presidente da República? Pode ser mais de um? Posso. No primeiro turno talvez tenha que apoiar mais de um candidato. Depende desse compromisso de conversar com a população. Não vou citar nomes, mas tem gente aí vendendo terreno na lua. Se errar a mão na eleição, algumas coisas vão ficar difíceis de resgatar. A vaca vai para o brejo com corda e tudo", afirmou.

Já sobre a possibilidade de disputar a reeleição no governo do Estado, o emedebista disse que ainda não se decidiu e que vai deixar essa definição para a segunda quinzena de julho.

"Quando chegar em agosto tem registro de candidatura, então na segunda quinzena de julho tem que introduzir essa conversa. Antes disso, a gente tem que se concentrar no desenvolvimento do Estado", despistou.

A declaração foi dada durante visita de Hartung ao "Hullshop" do estaleiro, que consiste em oficinas modernas criadas para atendimento a indústria naval e offshore.

Inauguração da Hullshop, oficina de cortes de chapas de aço a laser, do Estaleiro Jurong, em Aracruz Crédito: Fernando Madeira

LELO

Após o lançamento de Meirelles como pré-candidato do MDB à presidência, na última terça-feira (22), o presidente do partido no Estado, o deputado federal Lelo Coimbra, sinalizou que tem o interesse em trazer o ex-ministro ao Estado para pré-campanha.

A ideia de Lelo, aliado de primeira hora de Hartung, é fortalecer a pré-candidatura de Meirelles para depois buscar consenso com as demais candidaturas de centro.