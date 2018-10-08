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Palácio Anchieta

Hartung: 'Estamos de cabeça erguida'

Governador diz que sua missão é entregar Estado organizado e critica defensores da ditadura
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2018 às 02:35

Publicado em 08 de Outubro de 2018 às 02:35

Paulo Hartung gravou vídeo em que apoia Geraldo Alckmin Crédito: Reprodução
Prestes a passar o bastão para Renato Casagrande (PSB), que assumirá o Palácio Anchieta a partir do próximo ano, o atual governador Paulo Hartung (MDB) fez uma avaliação de seu próprio governo e destacou que, apesar dos problemas enfrentados ao longo dos anos, o Estado segue em uma trajetória de bons resultados.
> Veja a apuração completa dos votos no ES
Estamos de pé, de cabeça erguida. Tivemos problema na Samarco, crise hídrica, crise na Petrobras e outros problemas nacionais, mas os programas sociais do governo estão dando resultado. Meu desejo é entregar o governo como o mais organizado do país. Na campanha eleitoral, fiquei focado na administração estadual. Minha missão é que o Espírito Santo seja um ponto fora da curva do Brasil, pontuou ele, após votar na manhã de ontem, na Escola Municipal Álvaro de Castro Matos, em Jardim da Penha, Vitória.
Ao longo da campanha, Hartung declarou voto ao candidato à presidência Geraldo Alckmin (PSDB) e chegou a pedir votos para os candidatos a deputado estadual Haroldo Santos (PTB), Luzia Toledo (MDB), Anselmo Tozi (PSDB) e Erick Musso (PRB). Para o cargo de deputado federal, ele fez vídeos apoiando Rodney Miranda (PRB) e Lelo Coimbra (MDB). No entanto, em relação ao governo do Estado, não se manifestou oficialmente em nenhum momento. De todos, o único vitorioso foi Erick Musso, que conquistou a reeleição.
Analisando a conjuntura brasileira, Hartung também destacou a importância de defender as instituições democráticas e criticou os que defendem a intervenção militar como solução para a crise no país.
Eu sei que as instituições democráticas estão desatualizadas, mas nós precisamos defendê-las. Lembro da Greve dos Caminhoneiros, quando apareciam muitas faixas pedindo intervenção militar. Já vivemos intervenção militar no Brasil e não temos saudade da ditadura, da falta de liberdade, do exílio e das mazelas que o país viveu. Inclusive com corrupção muito forte durante aquele período, que foi amplamente denunciado. Tem hora que não acertamos o voto, mas é algo que dá para acertar o passo na eleição seguinte, analisou.
O emedebista, que diz ter votado em candidatos com propostas reformistas, ainda declarou: No futuro, com o amadurecimento da democracia, as pessoas vão olhar mais para propostas e não acreditarão em símbolos momentâneos.
O governador não se pronunciou após a apuração das urnas até o fechamento desta edição e não disse o que espera do governo sucessor.

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