Hartung: 'Estamos de cabeça erguida'

Prestes a passar o bastão para Renato Casagrande (PSB), que assumirá o Palácio Anchieta a partir do próximo ano, o atual governador Paulo Hartung (MDB) fez uma avaliação de seu próprio governo e destacou que, apesar dos problemas enfrentados ao longo dos anos, o Estado segue em uma trajetória de bons resultados.
Estamos de pé, de cabeça erguida. Tivemos problema na Samarco, crise hídrica, crise na Petrobras e outros problemas nacionais, mas os programas sociais do governo estão dando resultado. Meu desejo é entregar o governo como o mais organizado do país. Na campanha eleitoral, fiquei focado na administração estadual. Minha missão é que o Espírito Santo seja um ponto fora da curva do Brasil, pontuou ele, após votar na manhã de ontem, na Escola Municipal Álvaro de Castro Matos, em Jardim da Penha, Vitória.
Ao longo da campanha, Hartung declarou voto ao candidato à presidência Geraldo Alckmin (PSDB) e chegou a pedir votos para os candidatos a deputado estadual Haroldo Santos (PTB), Luzia Toledo (MDB), Anselmo Tozi (PSDB) e Erick Musso (PRB). Para o cargo de deputado federal, ele fez vídeos apoiando Rodney Miranda (PRB) e Lelo Coimbra (MDB). No entanto, em relação ao governo do Estado, não se manifestou oficialmente em nenhum momento. De todos, o único vitorioso foi Erick Musso, que conquistou a reeleição.
Analisando a conjuntura brasileira, Hartung também destacou a importância de defender as instituições democráticas e criticou os que defendem a intervenção militar como solução para a crise no país.
Eu sei que as instituições democráticas estão desatualizadas, mas nós precisamos defendê-las. Lembro da Greve dos Caminhoneiros, quando apareciam muitas faixas pedindo intervenção militar. Já vivemos intervenção militar no Brasil e não temos saudade da ditadura, da falta de liberdade, do exílio e das mazelas que o país viveu. Inclusive com corrupção muito forte durante aquele período, que foi amplamente denunciado. Tem hora que não acertamos o voto, mas é algo que dá para acertar o passo na eleição seguinte, analisou.
O emedebista, que diz ter votado em candidatos com propostas reformistas, ainda declarou: No futuro, com o amadurecimento da democracia, as pessoas vão olhar mais para propostas e não acreditarão em símbolos momentâneos.
O governador não se pronunciou após a apuração das urnas até o fechamento desta edição e não disse o que espera do governo sucessor.