Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  Haddad visita Lula na PF de Curitiba pela 5ª vez em 20 dias
Haddad visita Lula na PF de Curitiba pela 5ª vez em 20 dias

Redação de A Gazeta

Publicado em 03 de Setembro de 2018 às 13:58

Acompanhado de advogados de Lula Fernando Haddad chega ao lado da mulher Ana Estela à sede da PF, em Curitiba Crédito: Geraldo Bubniak / Agência O Globo
 
Cotado para assumir a candidatura do PT à Presidência, Fernando Haddad visita o ex-presidente Lula na sede da Polícia Federal (PF), em Curitiba, pela quinta vez nos últimos 20 dias. No encontro desta segunda-feira, Haddad e Lula devem tratar do julgamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em que o registro da candidatura do líder foi petista foi rejeitada por seis dos sete ministros na última sexta-feira.
Há dentro do PT uma expectativa sobre acelerar ou não a substituição do nome de Lula pelo de Haddad na cabeça de chapa. Nesse caso, Manuela D´Avila seria a vice da campanha. Uma ala do partido, no entanto, tem demonstrado sinais de que o melhor seria arrastar o máximo possível o nome de Lula, e só trocá-lo dentro do prazo limite - 20 dias antes da eleição.
Haddad chegou para a visita por volta das 9h30 da manhã, acompanhado de sua esposa Ana Estela Haddad, do advogado de Lula, Cristiano Zanin, e da senadora Gleisi Hoffmann. O ex-prefeito de São Paulo, normalmente acompanhado de outros dirigentes petistas e também de advogados de defesa de Lula, vem se encontrando com Lula na cadeia desde 15 de agosto, dia em que a candidatura de Lula foi registrada.
Na visita desta segunda-feira, Haddad deve também relatar ao ex-presidente sobre sua visita às ciaddes do Nordeste na semana passada. A comitiva esteve, inclusive, no município de Garanhuns, cidade natal de Lula. Visitou parentes e conversou com moradores antigos da cidade.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Projeto de Tabata ameaça liberdade ao limitar críticas a Israel
Arthur e Ricardo Ferraço, Lélia Salgado, Renato e Virginia Casagrande, Mila Casagrande e Fabrício Noronha
Cais das Artes abre as portas com exposição "Amazônia" de Sebastião Salgado
Imagem de destaque
Viva Seu Natal e sua oficina em Santa Lúcia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados