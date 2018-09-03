Haddad visita Lula na PF de Curitiba pela 5ª vez em 20 dias

Cotado para assumir a candidatura do PT à Presidência, Fernando Haddad visita o ex-presidente Lula na sede da Polícia Federal (PF), em Curitiba, pela quinta vez nos últimos 20 dias. No encontro desta segunda-feira, Haddad e Lula devem tratar do julgamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em que o registro da candidatura do líder foi petista foi rejeitada por seis dos sete ministros na última sexta-feira.
Há dentro do PT uma expectativa sobre acelerar ou não a substituição do nome de Lula pelo de Haddad na cabeça de chapa. Nesse caso, Manuela D´Avila seria a vice da campanha. Uma ala do partido, no entanto, tem demonstrado sinais de que o melhor seria arrastar o máximo possível o nome de Lula, e só trocá-lo dentro do prazo limite - 20 dias antes da eleição.
Haddad chegou para a visita por volta das 9h30 da manhã, acompanhado de sua esposa Ana Estela Haddad, do advogado de Lula, Cristiano Zanin, e da senadora Gleisi Hoffmann. O ex-prefeito de São Paulo, normalmente acompanhado de outros dirigentes petistas e também de advogados de defesa de Lula, vem se encontrando com Lula na cadeia desde 15 de agosto, dia em que a candidatura de Lula foi registrada.
Na visita desta segunda-feira, Haddad deve também relatar ao ex-presidente sobre sua visita às ciaddes do Nordeste na semana passada. A comitiva esteve, inclusive, no município de Garanhuns, cidade natal de Lula. Visitou parentes e conversou com moradores antigos da cidade.