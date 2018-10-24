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Economia

Haddad promete botijão de gás de cozinha a R$ 49

Segundo o candidato do PT à Presidência, é possível fixar o preço do botijão, que é item da cesta básica, em R$ 49, valor cerca de 35% menor que os atuais R$ 75, sem interferir em outros derivados da Petrobras
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2018 às 18:03

Publicado em 24 de Outubro de 2018 às 18:03

Segundo o candidato do PT à Presidência, é possível fixar o preço do botijão, que é item da cesta básica, em R$ 49, valor cerca de 35% menor que os atuais R$ 75 Crédito: Divulgação
O candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) à presidência, Fernando Haddad, prometeu nesta quarta-feira (24), ao participar de sabatina na rádio CBN, controlar o preço do gás de cozinha, mas garantiu que não interferirá nos preços dos outros derivados da Petrobras. Segundo ele, é possível fixar o preço do botijão, que é item da cesta básica, em R$ 49, valor cerca de 35% menor que os atuais R$ 75.
Para o candidato, o governo de Michel Temer já interferiu na política de preços da Petrobras ao criar o subsídio para o diesel, após a greve dos caminhoneiros. Atuar no segmento de gás, é uma medida de cunho social, já que o botijão é item da cesta básica.
"Os caminhoneiros têm poder de fogo muito grande. Pararam o país e quase derrubaram o governo Temer. A dona de casa não tem. Vou cuidar da dona de casa. Vou controlar o preço do gás. No que não é item da cesta básica, não (vou interferir)", afirmou.
> Dólar opera em alta, mas ainda é negociado a R$ 3,70

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