Haddad participa de ato pela democracia e diz que direitos estão sendo 'surrupiados da população diuturnamente'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) afirmou nesta quinta-feira (11), dia em que atos pela democracia são organizados pelo país, que direitos estão sendo "surrupiados da população diuturnamente" e que é preciso que a eleição deste ano seja "justa e tranquila" e "sem ameaças".

O petista participou do ato na Faculdade de Direito da USP, em São Paulo, onde foram lidos manifestos a favor da democracia.

"Nós estamos juntos em defesa da Constituição, em defesa das liberdades, em defesa dos direitos que estão sendo surrupiados da população diuturnamente", escreveu em publicação nas redes sociais.

"O povo quer uma eleição justa e tranquila, sem fake news ou intimidações, sem estímulo à intolerância, à violência, sem ameaças", continuou.