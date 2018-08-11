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Vice

Haddad não poderá usar arrecadação de vaquinha

Segundo TSE, se PT lançar ex-prefeito ao Planalto terá de devolver valores obtidos por meio de doações a Lula

Publicado em 11 de Agosto de 2018 às 11:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2018 às 11:13
O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad com Lula Crédito: Reprodução/Web
A arrecadação virtual para a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições 2018 superou os R$ 500 mil, mas o dinheiro não poderá ser usado por Fernando Haddad, candidato a vice, caso o ex-prefeito venha a ser alçado à cabeça da chapa.
Condenado na Lava Jato a 12 anos e 1 mês por corrupção e lavagem de dinheiro, Lula está preso desde abril em Curitiba. Mesmo assim, o PT pretende registrar sua candidatura no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até quarta-feira, 15, último dia do prazo, com Haddad de vice. Como o petista deve ser enquadrado na Lei da Ficha Limpa, o ex-prefeito pode assumir a chapa.
Segundo o TSE, as vaquinhas virtuais só poderão ser usadas pelo próprio candidato. Se o PT registrar outra candidatura que não a de Lula até quarta, terá de devolver o dinheiro aos doadores, como rege resolução da Corte. É o que ocorreria também com a vaquinha virtual feita por Manuela dÁvila (PCdoB), considerada plano B para ser vice na chapa petista.
> Após proibição a Lula, PT admite participação de Haddad em debates
Já se a candidatura de Lula for registrada e barrada posteriormente, o dinheiro que não for gasto até a data da decisão pelo indeferimento será remetido ao partido ao fim da campanha. Se a campanha for encerrada e houver sobras, elas têm de ser destinadas ao partido político, afirmou o ex-ministro do TSE Henrique Neves.
Procurado, o PT disse que trabalha de acordo com a lei e não comenta hipóteses.

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