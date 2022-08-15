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Folha de São Paulo

Haddad lidera em SP com 29%, Tarcísio tem 12% e Rodrigo, 9%, aponta pesquisa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fernando Haddad (PT) lidera a corrida para o Governo de São Paulo com 29% das intenções de votos, de acordo com pesquisa Ipec divulgada nesta s...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 ago 2022 às 16:30

Publicado em 15 de Agosto de 2022 às 16:30

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fernando Haddad (PT) lidera a corrida para o Governo de São Paulo com 29% das intenções de votos, de acordo com pesquisa Ipec divulgada nesta segunda-feira (15).
Em seguida, aparecem empatados tecnicamente Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Rodrigo Garcia (PSDB), com 12% e 9%, respectivamente.
Altino Júnior (PSTU), Carol Vigliar (UP), Elvis Cezar (PDT), Gabriel Colombo (PCB) e Vinicius Poit (Novo) marcaram 2% cada. Edson Dorta (PCO) teve 1%.
Os brancos e nulos somam 23%, enquanto outros 16% não souberam responder.
A pesquisa, contratada pela TV Globo, foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número SP-04035/202. A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos. O levantamento ouviu 1.200 pessoas, entre sexta (12) e domingo (14), em 59 cidades do estado.
A campanha eleitoral começa oficialmente nesta terça-feira (16), e os candidatos já fizeram o registro de suas candidaturas no TSE.
O atual governador, Rodrigo Garcia, é o mais rico entre os candidatos ao governo paulista, com patrimônio declarado de R$ 5,2 milhões. Haddad tem R$ 595 mil em bens e Tarcísio, R$ 2,3 milhões.
Haddad concorre com o apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto Tarcísio é o candidato do presidente Jair Bolsonaro (PL). Rodrigo vem pregando contra o que considera uma briga ideológica, mas faz acenos ao bolsonarismo.

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