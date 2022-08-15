Haddad lidera em SP com 29%, Tarcísio tem 12% e Rodrigo, 9%, aponta pesquisa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fernando Haddad (PT) lidera a corrida para o Governo de São Paulo com 29% das intenções de votos, de acordo com pesquisa Ipec divulgada nesta segunda-feira (15).

Em seguida, aparecem empatados tecnicamente Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Rodrigo Garcia (PSDB), com 12% e 9%, respectivamente.

Altino Júnior (PSTU), Carol Vigliar (UP), Elvis Cezar (PDT), Gabriel Colombo (PCB) e Vinicius Poit (Novo) marcaram 2% cada. Edson Dorta (PCO) teve 1%.

Os brancos e nulos somam 23%, enquanto outros 16% não souberam responder.

A pesquisa, contratada pela TV Globo, foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número SP-04035/202. A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos. O levantamento ouviu 1.200 pessoas, entre sexta (12) e domingo (14), em 59 cidades do estado.

A campanha eleitoral começa oficialmente nesta terça-feira (16), e os candidatos já fizeram o registro de suas candidaturas no TSE.

O atual governador, Rodrigo Garcia, é o mais rico entre os candidatos ao governo paulista, com patrimônio declarado de R$ 5,2 milhões. Haddad tem R$ 595 mil em bens e Tarcísio, R$ 2,3 milhões.