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Economia

Haddad faz aceno ao centro com reforma da Previdência

Petista abre possibilidade de idade mínima, mas com categorias protegidas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2018 às 01:07

Publicado em 06 de Outubro de 2018 às 01:07

Fernando Haddad (PT), candidato à Presidência da República Crédito: José Cruz | Agência Brasil
Cobrado pelo mercado para fazer acenos sobre a sua disposição de levar adiante reformas para recuperar a economia caso seja eleito presidente da República, o candidato do PT, Fernando Haddad , indicou no debate da TV Globo, na quinta-feira (4), de que forma pretende tratar esse tema na disputa eleitoral. No programa, o petista deixou aberta a possibilidade de implantar a idade mínima numa reforma da Previdência, mas com a condição de proteger alguns grupos de trabalhadores.
De acordo aliados, os sinais de Haddad sempre seguirão nessa linha: aceita discutir os pleitos dos investidores e do eleitorado ao centro, mas sem seguir integralmente o que o mercado quer. Lideranças petistas dizem que o candidato fará conversas com representantes do mercado se passar ao segundo turno.
 A ideia é tirar da discussão da idade mínima quem ganha até uma determinada faixa de renda e o trabalhador rural. Não dá para ter a mesma regra para todo mundo. Os brasileiros, infelizmente eu digo isso, são muito diferentes. A expectativa de vida dos brasileiros é muito diferente, dependendo da região e dependendo da renda  disse Haddad, ao comentar uma resposta de Ciro Gomes (PDT) durante o debate.
O estabelecimento da idade mínima na reforma da Previdência é um tema tabu no PT. Integrantes da direção da legenda e da Central Única dos Trabalhadores (CUT), central sindical ligada ao partido, são contra a inclusão do tema mesmo com a proteção de algumas categorias.
O programa de de governo da candidatura de Haddad registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não fala em promoção de reforma na Previdência. Diz que o equilíbrio das contas da Previdência é possível a partir da retomada da criação de empregos, da formalização de todas as atividades econômicas e da ampliação da capacidade de arrecadação, assim como do combate à sonegação.

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