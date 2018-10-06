Haddad faz aceno ao centro com reforma da Previdência

Fernando Haddad (PT), candidato à Presidência da República Crédito: José Cruz | Agência Brasil

Cobrado pelo mercado para fazer acenos sobre a sua disposição de levar adiante reformas para recuperar a economia caso seja eleito presidente da República, o candidato do PT, Fernando Haddad , indicou no debate da TV Globo, na quinta-feira (4), de que forma pretende tratar esse tema na disputa eleitoral. No programa, o petista deixou aberta a possibilidade de implantar a idade mínima numa reforma da Previdência, mas com a condição de proteger alguns grupos de trabalhadores.

De acordo aliados, os sinais de Haddad sempre seguirão nessa linha: aceita discutir os pleitos dos investidores e do eleitorado ao centro, mas sem seguir integralmente o que o mercado quer. Lideranças petistas dizem que o candidato fará conversas com representantes do mercado se passar ao segundo turno.

 A ideia é tirar da discussão da idade mínima quem ganha até uma determinada faixa de renda e o trabalhador rural. Não dá para ter a mesma regra para todo mundo. Os brasileiros, infelizmente eu digo isso, são muito diferentes. A expectativa de vida dos brasileiros é muito diferente, dependendo da região e dependendo da renda  disse Haddad, ao comentar uma resposta de Ciro Gomes (PDT) durante o debate.

O estabelecimento da idade mínima na reforma da Previdência é um tema tabu no PT. Integrantes da direção da legenda e da Central Única dos Trabalhadores (CUT), central sindical ligada ao partido, são contra a inclusão do tema mesmo com a proteção de algumas categorias.