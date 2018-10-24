Haddad endurece ataques a Bolsonaro e diz estar confiante na virada

O candidato do PT à Presidência, Fernando Haddad , endureceu o discurso contra o adversário Jair Bolsonaro , do PSL, durante ato nos Arcos da Lapa, no Centro do Rio, na noite desta terça-feira. Haddad criticou as declarações feitas pelo capitão da reserva, no Piauí, de que acabaria com o "coitadismo" no país.
Jair, se olha no espelho, coitado é você. Você não passa de um soldadinho de araque que só fala grosso porque tem gente armada à sua volta disse.
O petista também afirmou que Bolsonaro deveria contar com recursos da Câmara Federal para fazer tratamento psicológico e tentar encontrar o "caminho da felicidade".
Um sujeito desse deveria estar recebendo recursos da Câmara Federal para um tratamento psicológico. Ele deveria contar com ajuda de profissionais para encontrar alguma coisa feliz para dizer afirmou.
Haddad também voltou a atacar o candidato do PSL por não querer participar de debates e mencionou mais uma vez as denúncias de que empresas que apoiam o concorrente teriam pago para fazer disparos de mensagens falsas pelo WhatsApp contra a campanha do PT.
O petista disse ainda que está percebendo uma virada nos últimos dias e tem certeza de que vai ganhar as eleições no domingo.
Domingo nós vamos ganhar a eleição. Desde ontem estou sentindo no ar uma virada. Nós começamos a crescer, ele começou a cair. Ele (Bolsonaro) vai tremer - disse.
Empunhando bandeiras e sob gritos de "Haddad presidente", "Lula livre" e "ele não", uma multidão ocupou a praça dos Arcos, onde normalmente são realizados os atos do PT.
No palco, além de Haddad e a candidata a vice Manuela D'Ávila (PCdoB), estavam os compositores Chico Buarque, Caetano Veloso e Mano Brown, os atores Marieta Severo, Osmar Prado e Juliana Alves, o comediante Gregório Duvivier e outros. Entre os políticos presentes, estavam o candidato à Presidência derrotado no primeiro turno, Guilherme Boulos (PSOL), e o embaixador Celso Amorim, que foi chanceler no governo Lula e chefe da Defesa na gestão de Dilma Rousseff.
COMUNIDADE JUDAICA
Antes de seguir para o comício, no fim da tarde, Haddad participou de um encontro com a comunidade judaica na Associativo Sholem Aleichem (ASA), em Botafogo. Acompanhado pelo coordenador de sua campanha, o senador Jacques Wagner, que é judeu, Haddad falou sobre a necessidade de se "cortar o mal pela raiz", em referência aos movimentos da sociedade que podem fugir do controle e culminar com desastres como o assassinato em massa de judeus por Hitler na Alemanha nazista.
Haddad disse que esteve no Museu do Holocausto, em Israel, e foi uma das experiências mais tristes de sua vida.
O evento também teve a participação de artistas, como Jonas Bloch, Débora Bloch, Caco Ciocler, Michel Melamed e Clarice Niskier.