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Comício

Haddad endurece ataques a Bolsonaro e diz estar confiante na virada

Candidato do PT à Presidência fez comício nos Arcos da Lapa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2018 às 02:34

Publicado em 24 de Outubro de 2018 às 02:34

Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil
O candidato do PT à Presidência, Fernando Haddad , endureceu o discurso contra o adversário Jair Bolsonaro , do PSL, durante ato nos Arcos da Lapa, no Centro do Rio, na noite desta terça-feira. Haddad criticou as declarações feitas pelo capitão da reserva, no Piauí, de que acabaria com o "coitadismo" no país.
 Jair, se olha no espelho, coitado é você. Você não passa de um soldadinho de araque que só fala grosso porque tem gente armada à sua volta  disse.
O petista também afirmou que Bolsonaro deveria contar com recursos da Câmara Federal para fazer tratamento psicológico e tentar encontrar o "caminho da felicidade".
 Um sujeito desse deveria estar recebendo recursos da Câmara Federal para um tratamento psicológico. Ele deveria contar com ajuda de profissionais para encontrar alguma coisa feliz para dizer  afirmou.
Haddad também voltou a atacar o candidato do PSL por não querer participar de debates e mencionou mais uma vez as denúncias de que empresas que apoiam o concorrente teriam pago para fazer disparos de mensagens falsas pelo WhatsApp contra a campanha do PT.
O petista disse ainda que está percebendo uma virada nos últimos dias e tem certeza de que vai ganhar as eleições no domingo.
 Domingo nós vamos ganhar a eleição. Desde ontem estou sentindo no ar uma virada. Nós começamos a crescer, ele começou a cair. Ele (Bolsonaro) vai tremer - disse.
Empunhando bandeiras e sob gritos de "Haddad presidente", "Lula livre" e "ele não", uma multidão ocupou a praça dos Arcos, onde normalmente são realizados os atos do PT.
No palco, além de Haddad e a candidata a vice Manuela D'Ávila (PCdoB), estavam os compositores Chico Buarque, Caetano Veloso e Mano Brown, os atores Marieta Severo, Osmar Prado e Juliana Alves, o comediante Gregório Duvivier e outros. Entre os políticos presentes, estavam o candidato à Presidência derrotado no primeiro turno, Guilherme Boulos (PSOL), e o embaixador Celso Amorim, que foi chanceler no governo Lula e chefe da Defesa na gestão de Dilma Rousseff.
COMUNIDADE JUDAICA
Antes de seguir para o comício, no fim da tarde, Haddad participou de um encontro com a comunidade judaica na Associativo Sholem Aleichem (ASA), em Botafogo. Acompanhado pelo coordenador de sua campanha, o senador Jacques Wagner, que é judeu, Haddad falou sobre a necessidade de se "cortar o mal pela raiz", em referência aos movimentos da sociedade que podem fugir do controle e culminar com desastres como o assassinato em massa de judeus por Hitler na Alemanha nazista.
Haddad disse que esteve no Museu do Holocausto, em Israel, e foi uma das experiências mais tristes de sua vida.
O evento também teve a participação de artistas, como Jonas Bloch, Débora Bloch, Caco Ciocler, Michel Melamed e Clarice Niskier.

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