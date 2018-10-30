Haddad diz que vai voltar a dar aula na USP após derrota

Fernando Haddad (PT) concede entrevista ao Jornal Nacional Crédito: Reprodução/TV Globo

Fernando Haddad (PT), candidato derrotado à Presidência da República , afirmou em entrevista ao Jornal Nacional que demorou para cumprimentar o presidente eleito Jair Bolsonaro porque ainda estava "abalado com a onda de fale news". Haddad, que foi ministro da Educação entre 2005 e 2012, disse ainda que agora vai voltar a atuar como professor na Universidade de São Paulo.

 Quis cumprimentar quando meu coração estivesse aquietado. Desejo o bem do Brasil, de todos os brasileiros, O respeito democrático fala mais alto  afirmou Haddad, que recebeu 47 milhões de votos, contra 58 milhões de Bolsonaro.

No dia seguinte após perder a eleição, Haddad também usou o Twitter para parabenizar Bolsonaro pela vitória. Disse que escreve a mensagem "de coração leve" para que "ela estimule o melhor de todos nós". Seis horas depois, Bolsonaro agradeceu 'pelas palavras'. Neste domingo, Haddad avisou a dirigentes petistas que não ligaria para Bolsonaro, um gesto tradicional entre os políticos de reconhecimento da derrota. Os correligionários ressaltaram que xingamento e "falta de civilidade" por parte do capitão reformado levaram Haddad à decisão. Também pelo Twitter, o candidato do PDT, Ciro Gomes, também desejou boa sorte ao presidente eleito .

No discurso depois da derrota, Haddad não cumprimentou Bolsonaro pela vitória. Segundo aliados, ele se queixou de o adversário não ter mostrado civilidade durante a campanha.