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Disputa à Presidência

Haddad diz que vai voltar a dar aula na USP após derrota

Candidato do PT cumprimentou Bolsonaro e disse que respeito democrático fala mais alto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2018 às 01:30

Publicado em 30 de Outubro de 2018 às 01:30

Fernando Haddad (PT) concede entrevista ao Jornal Nacional Crédito: Reprodução/TV Globo
Fernando Haddad (PT), candidato derrotado à Presidência da República , afirmou em entrevista ao Jornal Nacional que demorou para cumprimentar o presidente eleito Jair Bolsonaro porque ainda estava "abalado com a onda de fale news". Haddad, que foi ministro da Educação entre 2005 e 2012, disse ainda que agora vai voltar a atuar como professor na Universidade de São Paulo.
 Quis cumprimentar quando meu coração estivesse aquietado. Desejo o bem do Brasil, de todos os brasileiros, O respeito democrático fala mais alto  afirmou Haddad, que recebeu 47 milhões de votos, contra 58 milhões de Bolsonaro.
No dia seguinte após perder a eleição, Haddad também usou o Twitter para parabenizar Bolsonaro pela vitória. Disse que escreve a mensagem "de coração leve" para que "ela estimule o melhor de todos nós". Seis horas depois, Bolsonaro agradeceu 'pelas palavras'. Neste domingo, Haddad avisou a dirigentes petistas que não ligaria para Bolsonaro, um gesto tradicional entre os políticos de reconhecimento da derrota. Os correligionários ressaltaram que xingamento e "falta de civilidade" por parte do capitão reformado levaram Haddad à decisão. Também pelo Twitter, o candidato do PDT, Ciro Gomes, também desejou boa sorte ao presidente eleito .
No discurso depois da derrota, Haddad não cumprimentou Bolsonaro pela vitória. Segundo aliados, ele se queixou de o adversário não ter mostrado civilidade durante a campanha.
Na noite de domingo, ele disse que, agora, tem a "tarefa" de fazer oposição e de defender o pensamento dos brasileiros que não votaram no presidente eleito.

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