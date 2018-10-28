Haddad diz que espera tranquilidade ao longo da votação

O candidato à presidência da república, Fernando Haddad (PT), votou na manhã deste domingo (28) na escola Brazilian International School às 10h15, na zona sul de São Paulo. Instantes antes, a Polícia Militar precisou intervir em um início de confusão entre apoiadores de Bolsonaro e de Haddad na porta da escola.

Em uma rápida entrevista coletiva, o petista disse que sente nas ruas que "o Brasil acordou nos últimos dias". Ele pontuou que o que está em jogo hoje no Brasil são as liberdades individuais, a democracia e a própria nação. "A nação está em risco, a democracia está em risco e as liberdades individuais estão em risco", disse Haddad.

Um pequeno grupo de bolsonaristas fazia vídeos e gritava palavras de ordem contra os artistas que entoavam cantos favoráveis a Haddad. Ao mesmo tempo, ocorria um panelaço nos prédios no entorno.

O candidato estava acompanhado da mulher, Ana Estela e falou sobre a expectativa para o resultado do segundo turno e disse que espera tranquilidade. "A gente tem uma grande expectativa de um dia de muita paz para os brasileiros e brasileiras. Espero que o dia transcorra com muita tranquilidade, sem nenhum ato de violência. Espero que as pessoas que vão votar hoje na nossa candidatura tenham muita tranquilidade ao ir votar", afirmou Haddad.

No primeiro turno, Fernando Haddad e Ana Estela usaram vermelho - cor do PT - para ir à votação, diferente deste domingo. Antes de ir para o local de votação, os dois participaram de um café com lideranças do Partido dos Trabalhadores (PT) em um hotel na região central da cidade. A candidata a vice-presidente na chapa de Fernando Haddad, Manuela D'Ávila (PCdoB) também não votou com roupas de cor vermelha.

CIRO

Questionado sobre a posição de Ciro Gomes (PDT) de não declarar voto no segundo turno, Haddad destacou outros apoios recebidos de personalidades importantes como o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa e do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, sem citá-los nominalmente, e deu uma alfinetada em Ciro.

"Vamos olhar para os brasileiros que num momento difícil da vida nacional tiveram uma postura de honradez defendendo a democracia", disse o candidato do PT.

"Estou muito confiante que nós vamos ter um grande resultado hoje, vamos lutar até o último minuto. As pesquisas indicam uma retomada importante das intenções de voto no nosso projeto e eu confio na democracia, confio no povo brasileiro", disse.

"Muita gente que poderia estar recolhida se manifestou nos últimos dias. Apoios significativos. Eu não quero mencionar um a um. Eu estou muito feliz com isso. Mas não com o apoio das personalidades. Estou feliz com o apoio do cidadão comum, da cidadã que foi à rua defender o Brasil"

Depois de votar, Haddad foi para casa, no Planalto Paulista, onde deve ficar até as 17h, quando volta ao hotel na região da Avenida Paulista para acompanhar a apuração. Em sua casa, ele começou a receber alguns apoiadores, como o candidato derrotado ao Senado pelo partido Eduardo Suplicy.

CLIMA

Na porta da escola, moradores dos prédios vizinhos gritavam o nome de Jair Bolsonaro (PSL) e batiam panelas enquanto apoiadores do petista carregavam rosas e sombrinhas coloridas e em coreografia cantavam "alerta, desperta, ainda cabe sonhar", trecho do espetáculo "Cantata para um bastidor de utopias", do grupo Cia do Tijolo, baseado na vida do poeta espanhol Federico Garcia Lorca, assassinado em 1936 por forças franquistas durante a Guerra Civil espanhola.

A manifestação organizada pelo movimento Arte pela Democracia, fazia as vezes de segurança de Haddad. Houve um início de confusão quando um apoiador de Bolsonaro vestindo camisa amarela provocou os petistas com palavrões e acusações de corrupção. Ele foi expulso pelos manifestantes, entre eles o ex-prefeito de Carapicuíba, Sergio Ribeiro. A Polícia Militar, que fazia a segurança do local, separou os grupos e a confusão acabou.

Antes de votar, Haddad participou de um café da manhã com lideranças do PT de São Paulo em um hotel na região da Avenida Paulista, onde também concedeu ma rápida entrevista na qual tentou demonstrar otimismo e agradeceu às pessoas que espontaneamente foram às ruas nos últimos dias para tentar virar votos em favor do petista. Ele se disse confiante em um "grande resultado" neste domingo da eleição e que vai lutar até o último minuto.

BOLSONARO VOTA PELA MANHÃ