Haddad diz que Bolsonaro tem 'uma vida dedicada à violência'

Fernando Haddad (PT), candidato à Presidência da República Crédito: José Cruz | Agência Brasil

O candidato do PT à Presidência da República, Fernando Haddad , acusou nesta quinta-feira (11), em entrevista à Rádio CBN, o seu adversário no segundo turno, Jair Bolsonaro (PSL), de ter "uma vida dedicada à violência ". O presidenciável ainda acrescentou que, caso seja eleito, terá autonomia em relação ao ex-presidente Lula, seu padrinho político.

Indagado sobre como os casos de violência pelo país decorrentres da disputa política poderiam ser combatidos, Haddad respondeu:

- O problema é quando você tem uma vida dedicada à violência. Enaltece o estupro. Diz para uma deputada que não vai estrupá-la, porque ela não merece, diz que vai metralhar os petistas no Acre. Ele próprio não se controla e não controla as pessoas.

Haddad se queixou da ausência do adversário em debates e classificou o rival de "um homem completamente impróprio para o debate democrático".

O presidendiável, que tem afirmado ser vítima de fake news, disse que é preciso difrenciar notícias falsas propagadas por apoiadores e pelo próprio candidato.

- Ele (Bolsonaro) próprio é o emissor de fake news.

Em entrevista ao jornal da Band, voltou a atacar o rival ao se referir à proposta do capitão em defesa do porte de armas. O petista atribuiu a Bolsonaro casos de violência por motivações políticas ocorridos no país:

- Armar a população e cortar direitos vai gerar mais violência. Só o fato dele (Bolsonaro) passar para o segundo turno já gerou mais violência no país - disse o candidato.

O petista também foi questionado sobre a possibilidade de indultar o ex-presidente Lula, caso seja eleito. Haddad classificou Lula como "o melhor presidente da história" e voltou a dizer que o ex-presidente merece um julgamento justo pelos tribunais superiores.

'Lava-Jato tem que ser apoiada'

Em entrevista à emissora "RedeTV!", o candidato do PT, questionado sobre qual era sua posição em relação à Lava-Jato, disse que a operação deve ser apoiada. Haddad destacou que os governos do partido fortaleceram os órgãos de combate à corrupção, como a Polícia Federal e e o Ministério Público, e que planeja continuar apoiando ambos.

- A Lava Jato precisa ser apoiada. E como se apoia a Lava-Jato? Temos que fortalecer cada vez mais os órgãos de combate à corrupção, como já fizemos. Polícia Federal tem que ser fortalecida. Ministério Público tem que ser fortalecido. Poder Judiciário, independente, tem que ser fortalecido - disse.

Apesar da sinalização de apoio às investigações, Haddad ressaltou que defende que eventuais puniçõe sejam "responsáveis". O candidato do PT não citou diretamente nenhum caso, como o do ex-presidente Lula, preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde cumpre uma pena de 12 anos e um mês por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.