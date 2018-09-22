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Preocupação

Haddad desconversa sobre apoio de outros partidos no segundo turno

O candidato do PT à Presidência, Fernando Haddad, negou no começo da tarde deste sábado, 22, que esteja procurando outros partidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 set 2018 às 18:56

Publicado em 22 de Setembro de 2018 às 18:56

O ex-prefeito Fernando Haddad Crédito: Giuliano Gomes/PR Press/AE - 02/09/2018
O candidato do PT à Presidência, Fernando Haddad, negou no começo da tarde deste sábado, 22, que esteja procurando outros partidos para conversar a respeito do segundo turno.
"No segundo turno é outra conversa", afirmou Haddad, em agenda pública na capital de Pernambuco, Recife. "Vamos tratar do primeiro turno primeiro. Tem 15 dias ainda, é muito tempo."
O candidato do PT afirmou também que não leu a carta em que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) pede a união do centro contra extremismo, mas que, pelo que se informou por meio da imprensa, ela é uma manifestação de apoio de FHC ao candidato tucano.
> Fernando Haddad diz que governo Dilma sofreu sabotagem
"Acredito que é um gesto de apoio ao seu candidato, ponto, e é natural, ponto. O Fernando Henrique tem uma ligação muito grande com o Geraldo. As mesmas ideias, o mesmo estilo", disse.

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