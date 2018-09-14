Haddad altera plano de governo e assume programa defendido por Ciro

O ex-prefeito Fernando Haddad após visitar o ex-presidente Lula (PT) na superintendência da Polícia Federal, em Curitiba Crédito: Giuliano Gomes/PR Press/AE - 02/09/2018

PT, Fernando Haddad, alterou o plano de governo do partido sobre emprego e renda e batizou de Dívida Zero um programa para os consumidores com nome sujo no SPC/Serasa. A proposta tem sido defendida há semanas pelo presidenciável do PDT, Ciro Gomes. Elevado à cabeça de chapa no dia 11, o candidato à Presidência pelo, alterou o plano de governo do partido sobre emprego e renda e batizou de Dívida Zero um programa para os consumidores com nome sujo no SPC/Serasa. A proposta tem sido defendida há semanas pelo presidenciável do

A proposta aparecia de forma mais vaga no plano anterior de Lula, levado ao TSE, e lembra o projeto Nome Limpo, uma das maiores apostas de Ciro, que promete tirar os eleitores do cadastro de inadimplentes. O novo programa de Haddad foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) depois que a candidatura de Lula foi barrada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

No novo programa do PT à Presidência, Haddad afirma que, se eleito, levará adiante a criação do programa Dívida Zero, que prevê a instituição de linha de crédito em banco público com juros e prazos acessíveis, para atender às pessoas que hoje se encontram no cadastro negativo do SPC e Serasa".

No plano inicial de governo, apresentado pelo PT quando Lula era a escolha do partido, a ideia aparecia em outros termos, sem nome de plano ou menção direta ao SPC ou Serasa. O plano prometia apenas a criação de linhas de crédito com juros e prazo acessíveis, que busquem atender as famílias que hoje se encontram no cadastro negativo, sem entrar em detalhes.

No mesmo item, intitulado "Plano emergencial de emprego, recuperação da renda e do crédito", apresentava o objetivo de implantar um programa nacional de apoio às atividades da economia social e solidária, retomar o programa Minha Casa Minha Vida e reforçar os investimentos no Bolsa Família.