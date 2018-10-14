Haddad admite falhas em fiscalização e diz que criará controladorias

O candidato à Presidência da República, Fernando Haddad Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O candidato do PT à Presidência, Fernando Haddad , afirmou neste sábado que pretende fortalecer órgãos de controladoria das empresas estatais. Na avaliação dele, os desvios ocorridos nos últimos anos foram resultado da falta de fiscalização sobre as administrações dessas companhias:

- Os diretores das estatais ficaram muito soltos. Durante os anos em que estive no Ministério da Educação, a pasta tinha uma controladoria muito forte. Vou levar isso para as estatais - afirmou, durante agenda na Cohab Raposo Tavares, na Zona Oeste de São Paulo.

Sobre atos de corrupção levados adiante por dirigentes do PT, o presidenciável afirmou que cabe somente à Justiça, depois de esgotados todos os recursos, definir se são culpados ou não. Se comprovado o enriquecimento pessoal, afirmou, tem que ir para a cadeia.

"Se algum dirigente (do partido) cometeu erro, garantido o amplo direito de defesa, se concluir que enriqueceu, tem que ir pra cadeia. Com provas", disse ele, durante encontro com coletivos na periferia de São Paulo.

Sobre futuros ministérios, Haddad disse não ter ainda nomes definidos:

"Mas estamos conversando com um pessoal. Agora, eu jamais chamaria alguém com o perfil do Paulo Guedes para a Fazenda".

O candidato ainda falou sobre politica habitacional, num eventual governo do PT. Segundo ele, um de seus planos é destinar terrenos da União, localizados em regiões centrais das grandes cidades, para o Minha Casa, Minha Vida:

"Assim, o cidadão beneficiado pelo programa vai viver em regiões que já contam com infraestrutura urbana adequada".

Haddad subiu o tom ao falar de seu adversário na disputa, Jair Bolsonaro. Ele pediu desculpas pelas declarações do ex-deputado federal, lembradas por membros da comunidade. Entre as falas polêmicas, a afirmação de Bolsonaro de que seus filhos não se relacionariam com uma mulher negra.

"É uma das coisas mais grotescas que já se ouviu. Eu peço desculpas a vocês por essas declarações", disse o petista.

Segundo Haddad, falta preparo a Bolsonaro para presidir o país:

"Ele não tem qualificação para ser vereador. Quem dirá presidente. Bolsonaro está entre os piores parlamentares. E olha que são 513".

O petista também tornou a criticar a recusa do candidato do PSL a participar de debates políticos. Afirmou que está à disposição para um "debate sereno":

"Não há precedente, na história do país, de um candidato que chegou à Presidência sem participar de debates", afirmou, completando: "Mas quem não tem propostas para o país não tem o que debater".

Segundo Haddad, ele está à disposição para encontrar Bolsonaro onde o candidato do PSL julgar adequado:

"Já disse e reafirmo: se ele quiser, vou até a enfermaria".

Neste sábado, Bolsonaro comentou em entrevista sobre sua participação em debates :

"Quando for um debate eu e ele, sem interferência externa, eu estou pronto para comparecer".

Criticado por dedicar pouca atenção à periferia de São Paulo durante os anos em que esteve à frente da prefeitura - o que teria lhe custado a reeleição -, Haddad foi recebido com entusiasmo pelos moradores da Cohab Raposo Tavares. A roda de conversa teve por palco uma praça no centro da comunidade que, segundo os moradores da região, foi revitalizada durante a administração do ex-prefeito: