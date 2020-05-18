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Impactos Covid-19

Há protocolo para lockdown, mas não há iminência neste momento, diz Doria

Não estamos decretando lockdown nem recomendando o lockdown, disse durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2020 às 16:10

Publicado em 18 de Maio de 2020 às 16:10

Governador de São Paulo, João Doria
Governador de São Paulo, João Doria Crédito: Sergio Andrade/Governo de São Paulo
O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou nesta segunda-feira, 18, que há um protocolo, elaborado pelo Comitê de Contingência do Coronavírus, para o lockdown em São Paulo, mas ressaltou que não há iminência para a medida.
"Não estamos decretando lockdown nem recomendando o lockdown na capital de São Paulo ou na região metropolitana", disse Doria, durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes.
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"Estamos tentando todas as alternativas possíveis para viabilizar o achatamento desta curva, atender às recomendações da área da Saúde e proteger vidas", completou o governador.

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