Guilherme Boulos vota em São Paulo acompanhado da família

O candidato do PSOL à Presidência da República, Guilherme Boulos, votou na manhã deste domingo (07), no bairro de Perdizes, em São Paulo. Acompanhado da mulher Natália Szermeta e das filhas, Boulos foi recebido na entrada da PUC São Paulo por correligionários e apoiadores.
No sábado, (06) Boulos intensificou a campanhas nas redes sociais, pediu voto, destacou a importância da consciência e a necessidade de reagir às pressões.
Não deixe manipularem seu voto nem com ódio nem com medo. Vote no que acredita, apelou o candidato na sua conta no Twitter.