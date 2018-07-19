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Guia do Eleitor: qual a importância das convenções partidárias?

Até o dia 5 de agosto, os partidos vão se reunir para decidir quais serão os seus candidatos

Publicado em 19 de Julho de 2018 às 20:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2018 às 20:17
Guia do Eleitor: convenções partidárias Crédito: Pixabay
Um dos momentos mais importantes das eleições antes do início da campanha eleitoral, a próxima sexta-feira (20) marca o começo do prazo para os partidos realizarem as convenções partidárias. Até o dia 5 de agosto, as siglas vão se reunir para decidir quais serão os seus candidatos e quais serão os partidos que irão se coligar. Conheça melhor este processo assistindo o vídeo abaixo.
O Guia do Eleitor é uma série com vídeos para explicar didaticamente tudo o que você precisa saber para fazer a melhor escolha nas urnas.
GUIA DO ELEITOR: CONVENÇÕES PARTIDÁRIAS
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