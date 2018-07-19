Guia do Eleitor: qual a importância das convenções partidárias?

Um dos momentos mais importantes das eleições antes do início da campanha eleitoral, a próxima sexta-feira (20) marca o começo do prazo para os partidos realizarem as convenções partidárias. Até o dia 5 de agosto, as siglas vão se reunir para decidir quais serão os seus candidatos e quais serão os partidos que irão se coligar. Conheça melhor este processo assistindo o vídeo abaixo.