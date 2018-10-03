Guia do eleitor: onde votar, ordem da votação, ficha dos candidatos e mais

O dia do voto se aproxima e muitos eleitores ainda podem ter dúvidas sobre onde votar, como consultar o título, a ordem da votação na urna eletrônica e como consultar a ficha de todos os candidatos que disputam as eleições em 2018. Preparamos um guia para ajudar você a não perder nem errar o seu voto.

EM QUAL LOCAL EU VOU VOTAR?

A votação ocorre das 8h às 17h. É importante estar atento porque algumas seções e zonas eleitorais foram remanejadas desde a última eleição. Por isso, acesse o sistema do Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Você precisa informar, na área "local de votação": . É importante estar atento porque algumas seções e zonas eleitorais foram remanejadas desde a última eleição. Por isso, seu local de voto pode ter mudado . Isso também pode ter ocorrido após o cadastro biométrico. Para não errar,. Você precisa informar, na área "local de votação":

- Número do título ou nome completo

- Data de nascimento

- Nome da mãe

Eleitor aguarda para votar nas eleições de 2016. Local de votação pode ter sido alterado após a biometria Crédito: Fernando Madeira

QUE DOCUMENTOS EU DEVO LEVAR?

Os eleitores que cadastraram a biometria podem levar o e-Título, que vai valer como documento de identificação. O eleitor deve levar documento oficial de identificação com foto., que vai valer como documento de identificação.

Título de eleitor Crédito: Arquivo/Agência Brasil/Agência Brasil

COMO É A ORDEM DE VOTAÇÃO NA URNA ELETRÔNICA?

o eleitor que for votar neste ano vai começar seu voto a partir da escolha de deputado federal. Seguindo uma lei aprovada pelo Congresso Nacional em 2014, a ordem de votação dos cargos em disputa será: Diferente da sequência de votação nas eleições de 2014,. Seguindo uma lei aprovada pelo Congresso Nacional em 2014, a ordem de votação dos cargos em disputa será:

- Deputado federal (4 dígitos)

- Deputado estadual (5 dígitos)

- 1º senador (3 dígitos)

- 2º senador (3 dígitos)

- Governador (2 dígitos)

- Presidente (2 dígitos)

O QUE SÃO E PARA ONDE VÃO OS VOTOS NULOS E BRANCOS?

É considerado voto nulo quando eleitor digita na urna eletrônica um número que não é de nenhum dos candidatos que participam das eleições. Já o voto branco acontece quando eleitor aperta a tecla "branco" e, em seguida, a tecla "confirma".

votos nulos e brancos não influenciam o resultado das eleições. Ambos são excluídos no momento da apuração, que só considera válidos os votos concedidos para candidatos ou partidos. Na prática, a diferença existe apenas na maneira em que eles são registrados e para fins estatísticos. Isso porque. Ambos são excluídos no momento da apuração, que só considera válidos os votos concedidos para candidatos ou partidos.

COMO CONSULTAR O NÚMERO DOS CANDIDATOS?

Gazeta Online. Por lá também é possível checar informações do candidato como coligação, idade, cidade natal e até a fica de bens declarados à Justiça Eleitoral, além das notícias relacionadas ao candidato. Dá para checar informações sobre todos os candidatos do Espírito Santo e também à Presidência da República na página dos candidatos do. Por lá também é possível checar informações do candidato como coligação, idade, cidade natal e até a fica de bens declarados à Justiça Eleitoral, além das notícias relacionadas ao candidato. Confira a lista completa neste link

você pode consultar o sistema DivulgaCand, da Justiça Eleitoral, clicando aqui. Para acesso a informações de candidatos de todo o Brasil,

Página do candidato no Gazeta Online Crédito: Arte AG

PROPOSTAS DOS CANDIDATOS

Gazeta Online preparou também um conteúdo com as propostas dos candidatos ao governo do Espírito Santo. Para o eleitor escolher em quem votar, opreparou também um conteúdo com as

o que dizem os candidatos a deputado federal sobre temas que devem ser debatidos no Congresso na próxima legislatura. Os 170 postulantes ao cargo foram procurados pela reportagem e os interessados enviaram as respostas, que estão disponíveis no Gazeta Online. É possível também consultar. Os 170 postulantes ao cargo foram procurados pela reportagem e os interessados enviaram as respostas, que estão disponíveis no

VOTOS DOS PARLAMENTARES

atuação dos atuais parlamentares do Espírito Santo, que tentam a reeleição ou disputam outros cargos, também pode ser consultada no "raio-x da bancada capixaba". O gráfico mostra como eles se posicionaram em votações polêmicas, como impeachment e teto de gastos. , também pode ser consultada no "raio-x da bancada capixaba". O gráfico mostra como eles se posicionaram em votações polêmicas, como impeachment e teto de gastos.

COMO USAR A URNA ELETRÔNICA?

Para que o eleitor pudesse entender como usar a urna eletrônica, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) criou um simulador para treinar a votação para todos os cargos em disputa. A simulação é didática e rápida, basta acessar o site, clicando aqui.

O QUE PODE OU NÃO PODE NO DIA 7

propaganda de candidato nas redes sociais, por exemplo, é proibida. A Justiça Eleitoral faz algumas vedações para o dia das eleições, marcadas para domingo (7). A

JUSTIFICATIVA

O eleitor que não puder comparecer às urnas neste domingo (07) deve justificar sua ausência para evitar consequências após as eleições. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a justificativa deve ser feita por meio do formulário Requerimento de Justificativa Eleitoral (RJE) que pode ser obtido gratuitamente na página do TSE, nos cartórios eleitorais, nos postos de atendimento ao eleitor, nas páginas dos tribunais regionais eleitorais (TREs) e, no dia do pleito, nos locais de votação ou de justificativa.

O eleitor deve preencher e entregar o formulário em um dos locais destinados ao recebimento das justificativas, apresentando documento oficial de identificação. A justificativa só vale para o turno ao qual o eleitor não compareceu por estar fora de seu domicílio eleitoral. Quem não estiver em seu domicílio eleitoral no segundo turno também deve justificar sua ausência.

Consulte aqui os postos e mesas de justificativa e imprima o requerimento de justificativa: https://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/postos-mesas-de-justificativa

Justificativa após a eleição





Caso não apresente a justificativa no dia da eleição, o eleitor poderá preencher o Requerimento de Justificativa Eleitoral (pós-eleição) e entregá-lo pessoalmente em qualquer cartório eleitoral ou enviá-lo por via postal ao juiz da zona eleitoral na qual é inscrito, em até 60 dias após cada turno da votação, acompanhado da documentação comprobatória da impossibilidade de comparecimento ao pleito. Acesse o requerimento em: https://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tse-requerimento-de-justificativa-eleitoral-pos-eleicao

Prazos de justificativa após a eleição





- Ausência no primeiro turno: até 6 de dezembro.

- Ausência no segundo turno: até 27 de dezembro.

Consequências para quem não justificar





- Obter passaporte ou carteira de identidade;

- Receber vencimentos, remuneração, salário ou proventos de função ou emprego público, autárquico ou paraestatal, bem como fundações governamentais, empresas, institutos e sociedades de qualquer natureza, mantidas ou subvencionadas pelo governo ou que exerçam serviço público delegado, correspondentes ao segundo mês subsequente ao da eleição;

- Participar de concorrência pública ou administrativa da União, dos estados, dos territórios, do Distrito Federal, dos municípios ou das respectivas autarquias;

- Obter empréstimos nas autarquias, nas sociedades de economia mista, nas caixas econômicas federais e estaduais, nos institutos e caixas de previdência social, bem como em qualquer estabelecimento de crédito mantido pelo governo, ou de cuja administração este participe, e com essas entidades celebrar contratos;

- Inscrever-se em concurso ou prova para cargo ou função pública, e neles ser investido ou empossado;

- Renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo;

- Praticar qualquer ato para o qual se exija quitação do serviço militar ou imposto de renda;

- Obter certidão de quitação eleitoral, conforme disciplina a Res.-TSE nº 21.823/2004;

- Obter qualquer documento perante repartições diplomáticas a que estiver subordinado.

O QUE É FATO E O QUE É BOATO?