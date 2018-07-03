Guia do Eleitor: o que levar e o que não levar no dia da votação

Para que as eleições deste ano transcorram com tranquilidade, o Gazeta Online preparou uma lista do que deve ser levado no dia 7 de outubro e os objetos que não devem ser utilizados na hora da votação. Neste novo vídeo do Guia do Eleitor, também há informações sobre o dia da votação e o que o eleitor deve fazer se não puder comparecer a sua seção eleitoral.