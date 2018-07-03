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Veja o vídeo

Guia do Eleitor: o que levar e o que não levar no dia da votação

Saiba também o que fazer se não puder comparecer à seção eleitoral no dia 7 de outubro

Publicado em 03 de Julho de 2018 às 20:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2018 às 20:05
Eleitor vota em cabine: acesso com celular ao local de votação é proibido Crédito: Gildo Loyola
Para que as eleições deste ano transcorram com tranquilidade, o Gazeta Online preparou uma lista do que deve ser levado no dia 7 de outubro e os objetos que não devem ser utilizados na hora da votação. Neste novo vídeo do Guia do Eleitor, também há informações sobre o dia da votação e o que o eleitor deve fazer se não puder comparecer a sua seção eleitoral. 
O Guia do Eleitor é uma série com vídeos para explicar didaticamente tudo o que você precisa saber para fazer a melhor escolha nas urnas.
GUIA DO ELEITOR: DIA DA VOTAÇÃO
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