Guia do eleitor: o que fica proibido em julho no serviço público

Para evitar que candidatos utilizem a máquina pública durante a campanha para influenciar o voto do eleitor, a legislação traz uma série de restrições durante o período eleitoral. A partir do dia 7 de julho, agentes públicos terão que ter o cuidado redobrado para não infringir a lei.
O Guia do Eleitor do Gazeta Online explica quais são as principais mudanças, como a proibição de presidentes, governadores e prefeitos de nomear, contratar, transferir ou demitir servidores até a posse dos eleitos, por exemplo. Veja o vídeo.
GUIA DO ELEITOR: PRAZOS
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