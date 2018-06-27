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Eleições 2018

Guia do eleitor: o que fica proibido em julho no serviço público

A três meses da eleição, administradores públicos terão que obedecer a uma série de restrições para evitar beneficiar possíveis candidatos

Publicado em 27 de Junho de 2018 às 16:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jun 2018 às 16:26
Para evitar que candidatos utilizem a máquina pública durante a campanha para influenciar o voto do eleitor, a legislação traz uma série de restrições durante o período eleitoral. A partir do dia 7 de julho, agentes públicos terão que ter o cuidado redobrado para não infringir a lei. 
O Guia do Eleitor do Gazeta Online explica quais são as principais mudanças, como a proibição de presidentes, governadores e prefeitos de nomear, contratar, transferir ou demitir servidores até a posse dos eleitos, por exemplo. Veja o vídeo. 
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