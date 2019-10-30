Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Guedes: presidente é um homem reativo e não deve mudar
Brasília

Guedes: presidente é um homem reativo e não deve mudar

O ministro afirma que o presidente erra na forma como se expressa, mas ponderou que há um certo desrespeito na forma como ele é tratado

Publicado em 30 de Outubro de 2019 às 20:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2019 às 20:25
O ministro da Economia, Paulo Guedes, defende a reforma da Previdência Crédito: Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
O ministro da Economia, Paulo Guedes, comentou nesta quarta-feira, 30, os ruídos entre o presidente Jair Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal (STF). Questionado durante o Summit Brasil, realizado pelo Estadão, ele disse que o presidente é um homem reativo que, por vezes, erra na forma de se expressar. E acrescentou que Bolsonaro não deve mudar.
"Eu conversava com alguém que perguntou se o presidente vai mudar. O presidente não muda, é um homem reativo. Atacou, bomba de volta. Atacou, bomba de volta. Eu já me preparei para ir assim até o fim do governo", disse, completando que "seria ótimo" se a convivência fosse "mais pacífica".

Veja Também

Otimismo de Paulo Guedes peca pela simplificação do cenário econômico

Paulo Guedes: "Se Kirchner quiser fechar Mercosul, Brasil deixa bloco"

Paulo Guedes quer dividir estrutura da Receita Federal

O mais recente ruído entre Executivo e Judiciário foi por meio de um vídeo postado na conta do Twitter do presidente em que ele se compara a um leão atacado por hienas - uma delas, o STF. O vídeo, que foi apagado da conta de Bolsonaro, levou o chefe de Estado a pedir desculpas públicas ao presidente do Supremo, José Antonio Dias Toffoli.
Para Guedes, o presidente erra na forma como se expressa, mas ponderou que há um certo desrespeito na forma como ele é tratado. "Vocês têm que focar ou na forma ou na substância. Cada um escolhe o que quer focar. O presidente às vezes é desafortunado na forma de expressão. Agora, eu queria ver alguém ser submetido ao bombardeio a que esse homem é submetido. Falo até consternado de ver. Um homem que recebe 60 milhões de votos merece respeito. Tem gente que usa linguagem muito mais beligerante, muito mais selvagem", disse.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados