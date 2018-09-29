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Manifestação

Grupo vai às ruas de São Mateus contra Jair Bolsonaro. Veja fotos

Cerca de 100 pessoas participam da manifestação #EleNão na tarde deste sábado (29)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2018 às 18:13

Publicado em 29 de Setembro de 2018 às 18:13

Cerca de 100 pessoas, em sua maioria mulheres, foram às ruas de São Mateus, Norte do Estado, na tarde deste sábado (29). Com cartazes nas mãos, elas fizeram a manifestação #EleNão, contra o candidato à presidência Jair Bolsonaro.
>> Jair Bolsonaro teve alta do hospital em São Paulo
Elas saíram às ruas, por volta das 14h. A caminhada começou na Avenida João XXIII, em São Mateus, e seguiu em direção à BR 101. Até o momento, o grupo chegou a bloquear o sentido norte da via, deixando motoristas irritados. Um carro chegou a avançar sobre os manifestantes, que deram socos no veículo. 
O bloqueio durou cerca de cinco minutos e a manifestação acabou por volta das 16h. 

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