Grupo vai às ruas de São Mateus contra Jair Bolsonaro. Veja fotos

Cerca de 100 pessoas, em sua maioria mulheres, foram às ruas de São Mateus, Norte do Estado, na tarde deste sábado (29). Com cartazes nas mãos, elas fizeram a manifestação #EleNão, contra o candidato à presidência Jair Bolsonaro.

Elas saíram às ruas, por volta das 14h. A caminhada começou na Avenida João XXIII, em São Mateus, e seguiu em direção à BR 101. Até o momento, o grupo chegou a bloquear o sentido norte da via, deixando motoristas irritados. Um carro chegou a avançar sobre os manifestantes, que deram socos no veículo.

O bloqueio durou cerca de cinco minutos e a manifestação acabou por volta das 16h.