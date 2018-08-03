Grupo de Rose procura alternativa para disputa ao Senado

José Carlos da Fonseca Júnior é um dos nomes cotados para disputar o Senado na chapa de Rose Crédito: Gildo Loyola/Arquivo

Depois que o deputado estadual Amaro Neto (PRB) foi deslocado para a disputa de uma vaga na Câmara Federal  antes era pré-candidato ao Senado  o grupo de partidos aliados à senadora Rose de Freitas (Podemos), que vai em busca do comando do Executivo estadual, discute um substituto para o apresentador de TV.

De acordo com o presidente estadual do PSD, Neucimar Fraga, uma reunião na tarde desta sexta-feira (03), na casa de Rose, colocou as seguintes possibilidades: o ex-secretário da Casa Civil, José Carlos da Fonseca Júnior (PSD); o deputado estadual Enivaldo dos Anjos (PSD); o ex-secretário de Estado da Segurança Pública, André Garcia (MDB); e o ex-prefeito de Vila Velha, Rodney Miranda (PRB).

Rodney descarta a ideia: "Não tem nada disso não. Não foi cogitado. A gente acabou de declinar o nome do Amaro, não tem sentido. Nosso objetivo é trabalhar para eleger dois federais".

"Desses, o Enivaldo foi o único que já disse que aceita. Enivaldo falou que, se Zé Carlinhos não topar, ele topa. E o Zé Carlinhos ficou de pensar", conta Neucimar. "O MDB colocou o nome do André Garcia e o PRB citou o nome do Rodney", complementa.

Procurados pela reportagem, Fonseca Júnior e Enivaldo não deram retorno. Neucimar também coloca o ex-secretário da Casa Civil como possível vice de Rose.

André Garcia confirma ter recebido o convite para a disputa ao Senado: "Conversei com o pessoal do governo, do partido e foi feito o convite, é fato, mas estou avaliando. Não posso falar agora porque preciso falar com outras pessoas. Mas em princípio mantenho minha candidatura à Assembleia, apesar de honrado com a citação".

Um dos participantes das conversas avalia que "algumas pessoas do Palácio estão jogando um monte de nomes no ventilador para ver se algum cola".

MAGNO

O nome do senador Magno Malta (PR), pré-candidato à reeleição, não foi citado por Neucimar. Magno mantém conversas com Rose, com o ex-governador Renato Casagrande (PSB) e com o PSL do tenente-coronel Carlos Alberto Foresti. Com a saída de Amaro, a ida dele para o lado de Rose seria facilitada.

De acordo com o presidente do PSB, Luiz Carlos Ciciliotti, o republicano ficou de dar uma resposta aos socialistas ainda na tarde desta sexta. Já o presidente estadual do Podemos, Gilson Daniel, diz que os contatos com o senador estão mantidos e o nome dele está presente na discussão do grupo.

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