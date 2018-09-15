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Comprova

Grupo de mulheres contra Bolsonaro no Facebook não mudou de nome

É falsa a informação de que o grupo da Gina Indelicada trocou o nome para Mulheres Unidas Contra Bolsonaro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2018 às 21:43

Publicado em 14 de Setembro de 2018 às 21:43

Circula nas redes sociais a informação de que o grupo "Mulheres Unidas Contra Bolsonaro", do Facebook, teve o número de seguidoras inflado artificialmente por meio de uma artimanha: o grupo seria originariamente um grupo de humor, e que depois teria trocado de nome para se transmutar numa campanha contra Bolsonaro, mantendo os seguidores. Essa informação é falsa.
Os boatos variam: uns afirmam que o grupo de humor seria pertencente à página "Gina Indelicada" (exclusivamente feminino, com 800 mil inscritas), outros que seria da "Gina Sincera". Porém, o Facebook registra que o "Mulheres Unidas Contra Bolsonaro" foi criado no dia 30 de agosto de 2018  e a data da criação de um grupo, de acordo com informação oficial da rede social, não pode ser modificada. A empresa também confirma que o grupo "Mulheres Unidas Contra Bolsonaro" nunca mudou de nome nesse período.
A checagem foi feita pelo projeto Comprova, coalizão que reúne 24 veículos de imprensa do Brasil contra a desinformação na eleição presidencial. A verificação e a confirmação da verificação envolveu profissionais do Jornal do Commercio, da revista piauí, da Folha de S. Paulo e do Gazeta Online.
Grupo de Facebook "Mulheres unidas contra Bolsonaro" é recente e nunca trocou de nome Crédito: Reprodução
Entre os argumentos dos que defendem que o grupo foi "comprado", está a discrepância entre o número de membros que o Facebook exibe quando se faz uma busca pelo grupo e quando se consulta os inscritos dentro dele (1,8 milhão contra 1 milhão, uma diferença de 800 mil perfis). De acordo com os acusadores, esse seria o número de pessoas que saíram do grupo quando perceberam a mudança de nome.
Consultado pelo site Buzzfeed, o Facebook explicou que "essa discrepância [entre o que aparece quando se busca o grupo e quando se está dentro dele] acontece porque o número visível dentro do grupo, que é fechado, inclui pessoas que foram convidadas mas ainda não responderam ou não tiveram seu nome analisado pelas administradoras".
Segundo o site Hoje em Dia, o criador do personagem Gina Indelicada, Henrique Lopes, afirmou que a informação da venda do grupo é falsa. "Segundo ele, todos os grupos da Gina, incluindo os antigos, permanecem inalterados e podem ser acessados pelos usuários".
Diversas contas no Twitter e no Facebook estão espalhando a informação falsa. Entre as mais viralizadas, está um tweet do perfil @Anacgraf2 que, na tarde do dia 16 de setembro, já contava com mais de 2,8 mil curtidas e 1,2 mil retweets, enquanto um post no Facebook da página "Eu sou mais Brasil" já passava dos 18 mil compartilhamentos.
Na peça que a página botou em circulação, há também a informação de que Bolsonaro "é líder absoluto entre as mulheres que gostam de depilar as axilas", frase sem sustentação, pois esse critério específico não é avaliado durante as consultas. Na pesquisa Ibope divulgada na segunda-feira, o candidato do PSL apresentou um aumento na preferência entre o voto feminino, mas em contrapartida continua sendo a opção mais rejeitada entre as mulheres.
Além do Hoje em Dia e do Buzzfeed, essa alegação também já foi desmentida pelo e-Farsas.

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