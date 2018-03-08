Greve Internacional de Mulheres terá mais de 60 atos no Brasil

Feministas de mais de 50 países organizam greves gerais durante o Dia Internacional da Mulher Crédito: Reprodução/Facebook

Feministas de mais de 50 países organizam greves gerais durante o Dia Internacional da Mulher, 8 de março, pelo segundo ano consecutivo. Também chamada de 8M, a Greve Internacional de Mulheres tem manifestações previstas em mais de 60 cidades brasileiras, inclusive em capitais como São Paulo, Rio e Brasília.

A manifestação reivindica igualdade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres."Se nossas vidas não importam, produzam sem nós" e "Solidariedade é a nossa arma" são dois dos lemas do movimento, divulgados pela página 8M Brasil no Facebook.

Uma das administradoras da página do 8M Brasil, a sanitarista Lara Werner, de 36 anos, acredita que a greve geral terá tamanho igual ou maior do que a de 2017 no Brasil. Segundo ela, a quantidade de eventos previstos para esta quinta-feira, 8, ainda está crescendo, como ocorreu no ano anterior.