Greve dos caminhoneiros: governo vai 'separar infiltrados'

Greve dos caminhoneiros: paralisação na BR 262, em Viana Crédito: Internauta Bruno Grassi

O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou nesta segunda-feira (28) que há infiltrados na paralisação dos caminhoneiros com interesses políticos que atrapalham a retomada das atividades:

"Temos informações que alguns ali não são caminhoneiros e se infiltraram no movimento com objetivo político. Nós estamos cuidando desse assunto para que a infiltração não afete a retomada imediata da atividade", disse Padilha.

Padilha informou ainda que o governo quer separar esses grupos para liberar as estradas.

"A Polícia Rodoviária Federal (PRF) conhece as estradas, conhece quem é líder e sabe das infiltrações políticas. Ela está mapeando. Com muita cautela vai separar quem é caminhoneiro e quem é infiltrado", relatou.

O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoyen, declarou que o abastecimento está sendo normalizado em alguns estados, mas esse processo leva tempo e as informações sobre as medidas tomadas pelo governo precisam chegar às ruas.

"Já caminhamos para a normalização em alguns estados, em alguns já estão normalizados e esperamos que ao longo do dia a disseminação das informações reduza mais. Não vamos chegar a normalidade do abastecimento de todos os itens de imediato, esse reabastecimento virá com a velocidade que conseguimos intensificar o trabalho", afirmou Etchegoyen.

557 PONTOS DE BLOQUEIO

De acordo com Padilha, no início da manhã desta segunda-feira (28) ainda haviam 557 pontos de bloqueios nas estradas federais. Segundo ele, outros 728 pontos foram desobstruídos.

"Estamos esperando que esse movimento de retomada da atividade acelere para que a gente possa caminhar para normalizar o abastecimento", disse Padilha.

O ministro afirmou que as negociações com o caminhoneiro se encerraram, após o anúncio pelo presidente Michel Temer de uma série de medidas para atender a categoria, na noite deste domingo (27).