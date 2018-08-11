Greve custou um trimestre para o varejo

Crédito: Bernardo Coutinho

O trimestre abril/junho foi praticamente perdido pelo comércio varejista, que quase teve interrompida a lenta recuperação em curso. O pior mês para o varejo foi maio, com decréscimo de vendas de 1,2% em relação a abril. Os números de junho do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) também revelaram recuo do setor.

O varejo restrito teve queda de 0,3% entre maio e junho, enquanto o varejo ampliado, que inclui automóveis, motos e materiais de construção, mostrou crescimento de 2,5%. Os resultados foram inferiores aos previstos pelas consultorias econômicas e indicam, quando muito, que a economia está em recuperação lenta.

É verdade que a maioria dos segmentos do varejo, incluindo móveis, eletrodomésticos, eletrônicos e tecidos, teve um comportamento razoável entre maio e junho, mas a queda de 3,5% do volume de vendas de supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo e de 1,9% de combustíveis foi determinante para o recuo do varejo restrito no mês. Foi decisivo o peso da greve, que provocou escassez de mercadorias e forte elevação de preços de itens essenciais de consumo.

Em períodos mais longos, os números do varejo continuam no campo positivo. Entre os segundos trimestres de 2017 e de 2018, o varejo restrito cresceu 1,6% e o varejo ampliado avançou 4,7%, beneficiado pela expansão de 15,1% das vendas de veículos. Entre os primeiros semestres deste ano e do ano passado, o varejo restrito cresceu 2,9% e o ampliado avançou 5,8%. Mas os indicadores perderam força em junho.

Estados mais desenvolvidos sofreram muito, com quedas acima da média em São Paulo, no Distrito Federal e em Minas Gerais. A resistência exibida pela economia paulista em junho não bastou, portanto, para dar sustentação ao comércio varejista.

Melhor será não superestimar as perspectivas de retomada do varejo neste semestre. A recuperação dependerá da estabilização dos níveis de inflação, mas também de uma melhora do mercado de mão de obra, que ainda patina.