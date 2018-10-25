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Análise do 1º turno

Gráficos e mapas mostram raio-X do voto para presidente no ES

Confira como os presidenciáveis do PT e do PSL se saíram considerando a renda média das cidades e a taxa de abstenção
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2018 às 01:44

Publicado em 25 de Outubro de 2018 às 01:44

Às vésperas do segundo turno da eleição presidencial de 2018, o primeiro round da votação ainda permite uma série de leituras que ajudam a entender o voto do eleitorado do Espírito Santo e de como chegamos até aqui.
Se dependesse só do Espírito Santo, o capitão reformado seria vitorioso já no 1º turno. Aqui, ele recebeu mais de 50% dos votos. Na soma da votação de todo o país, ele alcançou 46,03%, contra 29,28% de Fernando Haddad (PT).
Made with Flourish
Haddad venceu em apenas 14 das 78 cidades do Espírito Santo. Todas localizadas na região mais ao Norte do Estado. Nas outras 64, Bolsonaro foi o mais votado.
Para buscar novas características das regiões que mais ou menos votaram nos dois candidatos que concorrem no segundo turno, buscamos dados do IBGE sobre os salários médios das populações das cidades. Os números mais atualizados são do Cadastro Central de Empresas, de 2016.
As vitórias de Haddad, na votação do dia 7 de outubro, ficaram concentradas nos municípios capixabas onde o salário médio mensal é abaixo da média estadual. Dos 14 onde ele ganhou, apenas em Água Doce do Norte e Conceição da Barra o salário médio é acima da média de todas as cidades, que é de R$ 1.714,97.
Made with Flourish
O desempenho de Bolsonaro foi bem mais diversificado. Ele saiu vitorioso tanto nos municípios acima da linha média de salário quanto naqueles abaixo dela. Das 64 vitórias, 38 foram em municípios com salário médio abaixo da média estadual. As outras 26 foram nas cidades onde os ganhos são maiores que a média, como Vitória e Aracruz.
É por isso que no infográfico a seguir os pontos são bem divididos entre acima e abaixo da linha média.
Made with Flourish
Ainda sobre recortes remuneratórios, analisamos como se distribuíram no Espírito Santo os focos de abstenções. A média de não comparecimento nas cidades capixabas, no primeiro turno, foi de 26,91%.
A partir desse dado, fizemos duas linhas no infográfico. Uma com a média das abstenções e a outra com a média dos salários. Curiosamente, os municípios com maiores taxas de não comparecimento são aquelas que ficaram no quadrante inferior direito. Ou seja, há uma correspondência entre menor salário e maior abstenção.
Made with Flourish
O gráfico acima também permite mostrar que Haddad venceu nas duas cidades com maiores abstenções. Respectivamente, Conceição da Barra e Pedro Canário.
A situação do PT no Espírito Santo não é boa. Antes fossem apenas as derrotas nas 64 cidades. Ou seja, em 82% dos municípios do Estado. Para mostrar que o problema é mais profundo, comparamos os percentuais de votos obtidos no primeiro turno, em 2014, pela candidata do partido, Dilma Rousseff, com os percentuais do petista Fernando Haddad no primeiro turno deste ano.
Resultado: só em Pinheiros o percentual de votos para o presidenciável do PT não diminuiu este ano. Ainda assim, houve um crescimento tímido.
Em todos os demais municípios a parcela de eleitores que escolheu votar em um petista encolheu. A maior diferença se deu em Dores do Rio Preto. Há quatro anos, 52,53% votaram em Dilma. No primeiro turno de 2018, 30,49% escolheram Haddad. Isso significa uma redução de 22 pontos percentuais.
No mapa a seguir, quanto mais azul o município, maior a diferença, em pontos percentuais, entre os votos obtidos por Haddad e por Dilma - em 2018 e em 2014.

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