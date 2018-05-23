Governo vai zerar imposto sobre diesel se Congresso aprovar

O governo condicionou a eliminação da Contribuição sobre o Domínio Econômico (Cide) incidente sobre o óleo diesel à aprovação, pelo Congresso Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado

O governo condicionou a eliminação da Contribuição sobre o Domínio Econômico (Cide) incidente sobre o óleo diesel à aprovação, pelo Congresso, do projeto de lei que acaba com a desoneração da folha de pagamento de diversos setores. A decisão é fruto de um acordo anunciado nesta terça-feira pelo ministro da Fazenda, Eduardo Guardia. Pelo entendimento, fechado com os presidentes da Câmara (Rodrigo Maia) e do Senado (Eunício Oliveira), a Cide só será zerada após a aprovação do projeto de lei com seguinte premissa: os benefícios da desoneração só vão valer até dezembro de 2020. Ou seja, a partir de janeiro de 2021, nenhum segmento empresarial contará mais com o incentivo.

Vamos eliminar a Cide incidente sobre o diesel e, ao mesmo tempo, o Congresso irá aprovar o projeto de reoneração da folha. O acordo é que, uma vez aprovado o projeto de reoneração da folha, sairemos com um decreto eliminando a Cide - disse Guardia, após se reunir com o presidente Michel Temer.

O projeto de lei que acaba com a desoneração da folha de pagamento está parado na Câmara. O pedido de urgência foi aprovada em 21 de março deste ano. No projeto original, o governo determinou que seis setores continuassem com o benefício, mas o relator do projeto, deputado Orlando Silva (PC do B ) incluiu mais 18 setores no texto.

- A partir de janeiro de 2021, nenhum setor contará com o benefício da desoneração da folha. Até dezembro de 2020, ainda manteremos alguns setores. Mas depois disso, não - disse o ministro.

Guardia disse que o que o governo deixar de arrecadar com a Cide será compensado com o fim da desoneração da folha. Ressaltou que a solução é equilibrada do ponto de vista fiscal.

O ministro fez um apelo para que os caminhoneiros encerrem as paralisações em todo o país. Ele acrescentou que o governo continuará a conversar com a categoria para debater alternativas para a solução dos problemas levantados.

- Gostaríamos de fazer um apelo a essa categoria , para que retorne às suas atividades normais. Se isso persistir, pode trazer danos à população. A paralisação do transporte de carga trará inúmeros problemas.

Segundo o ministro, o aumento dos preços dos combustíveis no período recente reflete, em primeiro lugar, o aumento do preço do petróleo no mercado internacional. Ele lembrou que, no início de 2016, a cotação do barril estava em US$ 27 e, nesta terça-feira, fechou um pouco abaixo de US$ 80.

- O governo está atento e sensível a esse problema. Estávamos desde o fim de semana trabalhando e discutindo alternativas.

O anúncio do acordo com o Congresso foi feito após um dia de idas e vindas, com várias reuniões para discutir a política de reajuste dos preços dos combustíveis, que começaram logo cedo em um encontro, no Ministério da Fazenda, entre Guardia, o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, e o presidente da Petrobras, Pedro Parente.Na saída, Parente afirmou ter tido a garantia do governo que a sistemática da estatal de alinhar os preços dos derivados de petróleo às cotações internacionais não seria mexida.