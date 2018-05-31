Governo vai fiscalizar se postos estão cumprindo com desconto no diesel

Caminhão transita na BR 262 nesta quinta-feira (31) após o fim da greve dos caminhoneiros Crédito: Bernardo Coutinho

O Ministério da Justiça vai publicar uma portaria estabelecendo os critérios de fiscalização para garantir que os R$ 0,46 de desconto dados pelo governo federal para o óleo diesel, em todo o País, chegue aos postos de combustíveis e ao tanque do consumidor. O ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Marun, avisou que esse efeito poderá ser sentido em dois ou três dias, mas ressalvou que o governo "não está fazendo congelamento, não está fazendo tabelamento". E explicou: "o que estamos dizendo é que, obrigatoriamente, o desconto que está sendo concedido de R$ 0,46, esses efeitos positivos da redução, cheguem à sociedade. Obrigatoriamente tem de chegar" e o governo tem como impedir que haja apropriação indébita desse valor de R$ 0,46 para que ele saia da refinaria e chegue na bomba". O preço base a ser usado para comparação é do dia 21 de maio.

O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoyen, disse que "o governo exigirá com muita energia o cumprimento do acordo com os caminhoneiros". Já o representante do Ministério da Justiça, Claudemir Brito Pereira, anunciou que a portaria sai no Diário Oficial de amanhã e que os órgãos do governo estarão prontos para fazer fiscalização, em todo o País.

"Esta é uma situação inédita no País. Essa verificação e fiscalização da transferência do desconto nas refinarias para os postos de combustíveis, nós optamos por trazer para o sistema nacional do consumidor", declarou Claudemir, ao esclarecer que todos os órgãos atuarão em conjunto nesta operação de fiscalização. Segundo ele, a ANP - Agência Nacional de Petróleo, o CADE, a própria Advocacia Geral da União e a Secretaria de Defesa do Consumidor estarão prontas para agir. Ele lembrou, por exemplo, que a ANP já faz verificação amostral para indicar preços médios dos combustíveis por região e que já solicitou dados amostrais mais recentes, particularmente do dia 21, para poder fazer a comparação e exigir a redução de preços.

Apesar de Marun dizer que o governo tem como obrigar a redução do preço, Claudenir Pereira foi mais cauteloso, chegando a falar em "inviabilidade" de execução, lembrando que todo esse processo de fiscalização "é complexo" e poderia ser considerada intromissão no mercado. "O desconto determinado pelo governo foi de R$ 0,46 nas refinarias. Agora, para absorver o desconto, diante de toda complexidade que se tem aqui, vamos acompanhar se os descontos estão sendo implementados."