Governo suspende resolução que estabelece placa padrão Mercosul

As placas têm fundo branco com a margem superior azul, contendo no lado esquerdo o logotipo do Mercosul e do lado direito a bandeira do Brasil Crédito: Divulgação

A resolução nº 729/2018, que previa a substituição das placas do Mercosul utilizadas no Brasil foi suspensa pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), por 60 dias. A mudança começaria no dia 1º de setembro, para carros novos, e até o prazo de 2023 para que todos os veículos do país fizessem a mudança.

Segundo a deliberação, a suspensão foi realizada para aguardar a conclusão dos estudos elaborados pelo grupo de trabalho técnico instituído pelo Denatran. Se o estudo for concluído antes ou depois o prazo de 60 dias, a suspensão pode ser antecipada ou adiada.

ENTENDA

No Brasil, a frota de automóveis e motocicletas teria que usar as novas placas adotadas pelos demais países membros do Mercosul. De acordo com resolução do Conselho Nacional de Trânsito publicada no Diário Oficial da União na quinta-feira (08) , os carros novos passariam a receber a nova placa a partir de 1º de setembro de 2018. O mesmo valia para carros que estariam sendo transferidos de município ou que precisassem repor as placas.

CORES

A cor da combinação alfanumérica indica a categoria: preta para carros particulares, vermelha para táxis, veículos comerciais e de aprendizagem, azul para carros oficiais, verde para carros de teste, dourada para carros diplomáticos e prateada para veículos de coleção.

Uma tarja azul conterá o nome do país e sua bandeira e o emblema do Mercosul. Nas placas brasileiras, ao contrário do que ocorre nas argentinas, haveria também identificação do estado e município. Um sistema integrado de consulta compilaria dados sobre o veículo e o proprietário, incluindo eventual histórico de roubos e furtos.

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