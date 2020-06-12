Governo revoga a MP que dava poder a Weintraub para nomear reitores devolvida pelo Senado

Palácio do Planalto Crédito: Agência Brasil

Moraes é relator de uma ação na corte que questionava essa MP e deu sinais de que poderia derrubá-la por meio de uma liminar. Alcolumbre, então, avisou que devolveria o texto.

Depois da devolução da MP, o ministro Jorge Oliveira (Secretaria Geral) avisou ao senador que revogaria a MP para que não houvesse dúvidas sobre a vigência ou não da proposta.

No Senado, o gesto de Bolsonaro foi lido como uma forma de ele ter a palavra final sobre a medida, já que na avaliação de técnicos, com a mera devolução, o dispositivo já não valia mais.

Esta foi a quarta vez que um presidente do Congresso Nacional devolveu uma medida provisória ao Executivo. A última vez foi em em 2015, quando Renan Calheiros (MDB-AL) devolveu a MP 669.

Ao anunciar que devolveria o texto, Alcolumbre também afirmou que a medida violava a Constituição. "Cabe a mim, como Presidente do Congresso Nacional, não deixar tramitar proposições que violem a Constituição Federal. O Parlamento permanece vigilante na defesa das instituições e no avanço da ciência."

O texto editado pelo Executivo na quarta-feira determinava que o presidente nomearia reitores e vice-reitores temporários para as instituições de ensino nos casos de término de mandato dos atuais dirigentes durante a pandemia.

A MP também determinava que as instituições não poderiam fazer a consulta acadêmica durante o período de emergência sanitária, excluindo a possibilidade de consultas online ou remotas.