Governo publica tabela com preço mínimo para fretes de caminhões

PM realizando operação no ES para liberar pontos de bloqueio na greve dos caminhoneiros Crédito: Divulgação SESP

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) apresentou nesta quarta-feira (30) a tabela com os preços mínimos de frete por quilômetro e por eixo carregado. Essa era uma das demandas que os caminhoneiros levaram ao governo para encerrar a paralisação das últimas semanas. A tabela, que será publicada no Diário Oficial da União (DOU) de amanhã, terá validade até 20 de janeiro de 2019, quando será atualizada. A partir daí, a revisão será semestral.

A medida provisória (MP) que determina a fixação do preço mínimo para o frete foi publicada no início desta semana. Nela, havia a previsão de que a ANTT publicasse a tabela com os valores em cinco dias.

Os preços mínimos fixados têm caráter obrigatório para o mercado de fretes do país. Eles foram divididos em cinco categorias: carga geral, a granel, frigorificada, perigosa e neogranel. Segundo a ANTT, a metodologia utilizada para definição dos preços mínimos baseou-se no levantamento dos principais custos fixos e variáveis envolvidos na atividade de transporte.

Para carga geral, por exemplo, o custo por quilômetro varia entre R$ 2,24 para viagens longas (3.000 km) e R$ 5,90 para viagens curtas, de até 100 km. O custo por eixo por quilômetro varia entre R$ 0,75 e R$ 1,97 nessas mesmas condições. O menor valor por viagem para a carga geral custaria R$ 297,75.

No caso de cargas perigosas, onde estão os maiores valores, o custo mínimo por viagem para trechos de 3.000km é de R$ 13.412,61. Para viagens de até 100 km, é de R$ 660,79.