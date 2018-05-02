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Tragédia

Governo pode liberar recursos para vítimas de desabamento em SP

Michel Temer falou sobre os recursos para vítimas do desabamento pouco antes de receber o presidente do Suriname, Desiré Bouterse

Publicado em 02 de Maio de 2018 às 17:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mai 2018 às 17:00
O presidente Michel Temer recebe o presidente do Suriname, Desiré Delano Bouterse, em cerimônia oficial de chegada, no Palácio do Planalto Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil
O presidente Michel Temer disse nesta quarta-feira (2) que o governo federal poderá liberar recursos para a cidade de São Paulo em apoio às vítimas do desabamento do prédio Wilson Paes de Almeida, ocorrido na madrugada de terça-feira (1º) no Largo do Paisandu, no centro da capital paulista. O acidente deixou várias famílias desalojadas e os bombeiros ainda buscam por desaparecidos. O presidente não detalhou quanto seria, nem a destinação exata dos recursos.
Pouco antes de receber o presidente do Suriname, Desiré Bouterse, no Palácio do Itamaraty, Temer disse aos jornalistas que o Ministério da Integração está cuidando das medidas a serem tomadas depois do incêndio de ontem. Se for necessário, liberaremos [os recursos]. Certamente será necessário, afirmou Temer.
Questionado se o Congresso Nacional vai conseguir aprovar o projeto que libera crédito para pagamento de empréstimos da Venezuela e de Moçambique com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Temer informou que os líderes dos partidos governistas estão se esforçando para aprovar a matéria ainda nesta quarta. Ele acrescentou que, se não der para votar hoje, ficará para semana que vem.

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