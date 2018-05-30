Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Governo lança número para receber denúncia contra caminhoneiros
Greve dos caminhoneiros

Governo lança número para receber denúncia contra caminhoneiros

Irmão caminhoneiro! Se você estiver sendo ameaçado ou estiver com dificuldade para voltar pra casa, denuncie pelo WhatsApp! É sigiloso!', diz trecho da campanha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2018 às 20:50

Publicado em 30 de Maio de 2018 às 20:50

O governo federal acaba de lançar um telefone para receber denúncias até mesmo anônimas de grupos que estejam ameaçando caminhoneiros. Na manhã desta quarta-feira, um motorista foi morto com uma pedrada na cabeça ao sair de um posto de combustível na BR-364, em Vilhena, no leste de Rondônia. Esta foi a segunda morte durante a paralisação dos caminhoneiros.
Irmão caminhoneiro! Se você estiver sendo ameaçado ou estiver com dificuldade para voltar pra casa, denuncie pelo WhatsApp! É sigiloso!, diz trecho da campanha. O SOS Caminhoneiro traz o número (61) 99154-4645, que vai receber as denúncias via mensagens de WhastApp e garante o sigilo do informante.
A morte desta manhã foi a segunda registrada desde o início da greve dos caminhoneiros, iniciada no dia 21. Na quinta-feira, 24, um homem morreu atropelado na MG-010, em Conceição do Mato Dentro, na região central de Minas Gerais, em um ponto de manifestação de grevistas.
"Caminhoneiros reféns da greve, impedidos de voltar pra casa, mandem whatsapp para 61 99154-4645", diz a mensagem Crédito: Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Novas imagens mostram os momentos antes do assassinato de casal em Cariacica por policial militar
Novas imagens mostram momentos antes de PM matar casal em Cariacica
Imagem de destaque
O que é hemofilia? Veja 6 mitos e verdades sobre a doença
Imagem de destaque
Polícia Militar do ES realiza seu 1º grande leilão de veículos do ano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados