Governo federal prorroga mandato de conselheiros do Conama por mais seis meses

O Conama é o órgão consultivo e deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama). Ao todo, o colegiado tem 23 conselheiros, dez fixos, representando o governo federal, e 13 rotativos - cinco de Estados, cada um de uma região geográfica do País; dois de municípios; dois do setor empresarial, dentre as confederações da Indústria, Comércio, Serviços, Agricultura e Transportes; e quatro de entidades da sociedade civil, entre as registradas no Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas.