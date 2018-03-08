Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Governo evidencia desigualdade de gênero em campanha do Dia da Mulher
8 de março

Governo evidencia desigualdade de gênero em campanha do Dia da Mulher

Em evento comemorativo, esteve presente a única ministra, Grace Mendonça, da Advocacia-Geral da União
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mar 2018 às 17:32

Publicado em 08 de Março de 2018 às 17:32

Governo lançou ferramenta 'Como seria sua vida?' no Dia Internacional da Mulher Crédito: Reprodução
A Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República lançou nesta quinta-feira (8) uma ferramenta para criticar a desigualdade de gênero, violência doméstica e assédio sexual, tomando como inspiração a brincadeira viral que mostra como os rostos dos internautas seriam se fossem do sexo oposto.
A campanha "Como seria sua vida?", lançada pelo governo do presidente Michel Temer, que tem apenas uma ministra mulher - a advogada-geral da União, Grace Mendonça -, evidencia as disparidades que ainda existem entre homens e mulheres na sociedade e no mercado de trabalho.
Uma mulher que fizer login com sua rede social por meio da ferramenta poderá ver diante da tela a comparação: "Se eu fosse homem...as tarefas domésticas não iriam me prejudicar na escola", por exemplo. Já no caso oposto, a mensagem aleatória poderá ser: "Se eu fosse mulher...minha semana teria oito horas a mais de trabalho".
Abaixo da frase destacada, é mostrado dados relevantes que a comprovam. Sobre a diferença entre crianças quando o tema é trabalho doméstico, é dito que enquanto 76% das meninas lavam louça, apenas 12% dos meninos fazem o mesmo, segundo a organização não governamental Plan Internacional.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Alliança, casados, idosos
Políticas públicas para idosos: pauta para o debate eleitoral
Victor Pignaton
Capixaba estreia com vitória no Roland Garros Junior Series
Fluminense x Independiente Rivadavia, pela Libertadores
Fluminense leva virada do Rivadavia e vê pressão aumentar na Libertadores

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados