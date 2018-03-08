Governo evidencia desigualdade de gênero em campanha do Dia da Mulher

Governo lançou ferramenta 'Como seria sua vida?' no Dia Internacional da Mulher Crédito: Reprodução

A Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República lançou nesta quinta-feira (8) uma ferramenta para criticar a desigualdade de gênero, violência doméstica e assédio sexual, tomando como inspiração a brincadeira viral que mostra como os rostos dos internautas seriam se fossem do sexo oposto.

A campanha "Como seria sua vida?", lançada pelo governo do presidente Michel Temer, que tem apenas uma ministra mulher - a advogada-geral da União, Grace Mendonça -, evidencia as disparidades que ainda existem entre homens e mulheres na sociedade e no mercado de trabalho.

Uma mulher que fizer login com sua rede social por meio da ferramenta poderá ver diante da tela a comparação: "Se eu fosse homem...as tarefas domésticas não iriam me prejudicar na escola", por exemplo. Já no caso oposto, a mensagem aleatória poderá ser: "Se eu fosse mulher...minha semana teria oito horas a mais de trabalho".