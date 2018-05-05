Governo estuda reduzir tarifa social, que dá desconto na conta de luz

O governo colocou em consulta pública, na sexta-feira, os estudos com propostas para reduzir a tarifa social, que dá descontos na conta de luz a famílias de baixa renda. A proposta faz parte de um conjunto de medidas para diminuir o custo a conta de luz, que são contabilizados na Conta de Desenvolvimento Energético (CDE). O texto, elaborado por um grupo de trabalho coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, ficará em consulta para possíveis colaborações até 23 de maio. A proposta definitiva deverá ser divulgada em meados de junho.