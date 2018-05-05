Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Governo estuda reduzir tarifa social, que dá desconto na conta de luz
Conta de Luz

Governo estuda reduzir tarifa social, que dá desconto na conta de luz

Proposta faz parte de conjunto de medidas para diminuir o custo da energia para o consumidor

Publicado em 05 de Maio de 2018 às 13:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2018 às 13:02
O governo colocou em consulta pública, na sexta-feira, os estudos com propostas para reduzir a tarifa social Crédito: Arquivo
O governo colocou em consulta pública, na sexta-feira, os estudos com propostas para reduzir a tarifa social, que dá descontos na conta de luz a famílias de baixa renda. A proposta faz parte de um conjunto de medidas para diminuir o custo a conta de luz, que são contabilizados na Conta de Desenvolvimento Energético (CDE). O texto, elaborado por um grupo de trabalho coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, ficará em consulta para possíveis colaborações até 23 de maio. A proposta definitiva deverá ser divulgada em meados de junho.
Além das famílias de baixa renda, têm direito aos descontos termelétricas, produtores rurais, companhias de água e esgoto, indústrias de energia renováveis, dentre outros. Pela proposta, esses segmentos beneficiados passariam a ter direito a um desconto menor. No caso das famílias de baixa renda, a ideia é limitar aos inscritos no programa Bolsa Família.
Na prática, os encargos incidentes na conta de luz serão simplificados. Como os subsídios são previstos em lei, qualquer modificação exigirá aprovação do Congresso Nacional. Caberá à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) implementar as mudanças, depois da alteração da legislação.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bruno Schmidt e seu tio Oscar Schmidt
Bruno Schmidt, sobrinho de Oscar, lamenta sua morte por meio das redes sociais
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Hyundai Palisade 2025
Promoções em concessionárias no ES com taxa zero e bônus de até R$ 55 mil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados