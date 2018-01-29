Governo estuda criação de 'Força Nacional' à disposição dos Estados

O Presidente Michel Temer Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Michel Temer disse nesta segunda-feira, 29, que o governo estuda a criação de uma Força Nacional que esteja à disposição dos Estados brasileiros para contenção de crises na segurança pública, como a que atingiu o Ceará neste fim de semana.

Apesar disso, o presidente procurou rechaçar a responsabilidade da União pela segurança pública nos Estados. "Voltamos nossos olhos à segurança pública, mas sem invadir a competência dos Estados", disse. A afirmação de Temer faz referência à chacina que matou 14 pessoas em Fortaleza, no Ceará, na madrugada do último sábado.

Por causa do episódio, o governador do Ceará, Camilo Santana (PT), disse que seu Estado não fabrica nem armas pesadas nem drogas e que cobrará ações do presidente Michel Temer para conter a onda de violência local.

As acusações do governador petista irritaram bastante o Planalto e o Ministério da Justiça. Em nota, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, ofereceu apoio do governo federal, mas devolveu a responsabilidade na questão de segurança pública para o Estado, lembrando que governadores não pedem ajuda em questão de segurança por questão política.