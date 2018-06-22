Governo espera posição do STF sobre frete, diz Guardia

O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, afirmou nesta quarta-feira, em Washington, que o governo está aguardando a posição do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a tabela do frete, julgamento que deve ocorrer no dia 28 de junho. Ele ressaltou que cabe uma análise do ponto de vista econômico, independentemente da decisão da Justiça, reafirmando que o tabelamento do frete pode levar a uma verticalização dessa atividades.
O ministro acrescentou que se houver essa verticalização dentro das empresas isso pode afetar as demandas do frete dos caminhoneiros, inclusive dos autônomos. No seu entendimento, há dois aspectos a serem considerados sobre esse tema.
- Um deles é a questão jurídica que será tratada no dia 28 e o outro é a questão econômica sobre o impacto que poderá ter na economia como um todo. E especificamente também.