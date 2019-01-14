Governo do Rio proíbe performance artística sobre a ditadura

Governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, disse neste domingo, 13, que o governo do Estado precisa ser avisado previamente sobre o conteúdo de exposições realizadas em espaços públicos. Ontem, a Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa determinou a encerramento antecipado da exposição Literatura Exposta, na Casa França-Brasil. O motivo, de acordo com o governador, foi uma performance "com nudismo" que não estava prevista no contrato.

"Eu preciso, o Estado precisa, ser informado previamente o que vai ser realizado dentro de um órgão público", disse. "Não importa qual seria o tema daquela performance humana, mas no contrato não havia a previsão da performance. Por isso, o secretário me comunicou que a decisão dele seria não permitir", completou.

Para o governador, a decisão não pode ser confundida com censura porque a exposição, que seria encerrada amanhã, acontecia desde dezembro no espaço, que é administrado pelo Estado, mas não havia previsão da performance. Em dezembro, a obra A Voz do Ralo é a Voz de Deus, do coletivo És uma Maluca, já havia sido, em parte, vetada. Áudios com discursos do presidente Jair Bolsonaro que faziam parte da instalação foram proibidos e substituídos por gravações com receitas de bolo. A performance que seria exibida hoje foi proposta pelo mesmo coletivo.

"A questão não é a performance, não é o coletivo, não se trata de censura. O contrato foi descumprido e, uma vez descumprido, não pode ser executado", declarou Witzel.