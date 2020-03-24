Governo do Rio mede temperatura de passageiros no Galeão

Passageiros e funcionários circulam vestindo máscaras contra o novo coronavírus no Galeão Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

O governo do Rio de Janeiro começou nesta segunda-feira (23) a abordar passageiros e tripulações que desembarcam de voos internacionais no aeroporto do Galeão. A ação inclui medir a temperatura corporal e identificar pessoas com febre, informar quem deve procurar o serviço de saúde e dar outras orientações sobre o coronavírus.

Quem realiza as medidas são técnicos da Vigilância Sanitária, subordinados à Secretaria de Estado de Saúde. Eles vão permanecer no terminal 2 todos os dias até o fim de março, das 5h até o último desembarque. Os profissionais consideram como febre temperaturas acima de 37,8 °C.

No primeiro dia, 228 viajantes vindos de quatro voos foram abordados. A iniciativa "é complementar às ações que a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) realiza em portos e aeroportos, de jurisdição federal", diz a pasta.

Em nota enviada à reportagem na segunda, porém, a agência desencoraja a medida. "Não há uma triagem aleatória ou medição de temperatura de forma indistinta para os passageiros, visto que esta medida é avaliada pelo Brasil como de baixa efetividade, devido a diferentes fatores individuais de cada pessoa", diz.

"A medição de temperatura de forma indistinta de todos os passageiros não tem suporte nas evidências científicas e segue as orientações da OMS, internalizadas no Brasil pelo Ministério da Saúde", afirma.