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Anvisa desencoraja

Governo do Rio mede temperatura de passageiros no Galeão

A ação inclui medir a temperatura corporal e identificar pessoas com febre, informar quem deve procurar o serviço de saúde e dar outras orientações sobre o coronavírus

Publicado em 24 de Março de 2020 às 16:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2020 às 16:07
Passageiros e funcionários circulam vestindo máscaras contra o novo coronavírus (Covid-19) no Aeroporto Internacional Tom Jobim- Rio Galeão
Passageiros e funcionários circulam vestindo máscaras contra o novo coronavírus no Galeão Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
O governo do Rio de Janeiro começou nesta segunda-feira (23) a abordar passageiros e tripulações que desembarcam de voos internacionais no aeroporto do Galeão. A ação inclui medir a temperatura corporal e identificar pessoas com febre, informar quem deve procurar o serviço de saúde e dar outras orientações sobre o coronavírus.
Quem realiza as medidas são técnicos da Vigilância Sanitária, subordinados à Secretaria de Estado de Saúde. Eles vão permanecer no terminal 2 todos os dias até o fim de março, das 5h até o último desembarque. Os profissionais consideram como febre temperaturas acima de 37,8 °C.
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No primeiro dia, 228 viajantes vindos de quatro voos foram abordados. A iniciativa "é complementar às ações que a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) realiza em portos e aeroportos, de jurisdição federal", diz a pasta.

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Em nota enviada à reportagem na segunda, porém, a agência desencoraja a medida. "Não há uma triagem aleatória ou medição de temperatura de forma indistinta para os passageiros, visto que esta medida é avaliada pelo Brasil como de baixa efetividade, devido a diferentes fatores individuais de cada pessoa", diz.
"A medição de temperatura de forma indistinta de todos os passageiros não tem suporte nas evidências científicas e segue as orientações da OMS, internalizadas no Brasil pelo Ministério da Saúde", afirma.
A Avisa diz ainda que avalia suspeitas relatadas pelas aeronaves e, se necessário, as encaminha para o serviço do município.

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