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Covid-19

Governo do MS prorroga suspensão das aulas na rede estadual

A determinação dessa quarta-feira (1º) prorroga as aulas até o dia 3 de maio, como ampliação das medidas de prevenção do contágio do novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2020 às 15:16

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 15:16

 O governo do Mato Grosso do Sul determinou nesta quarta-feira (1º) a prorrogação do período de suspensão das aulas na rede pública do estado até o dia 3 de maio, como ampliação das medidas de prevenção do contágio do novo coronavírus.
Sala de aula vazia
Sala de aula vazia por suspensão das aulas na rede pública Crédito: Divulgação
No decreto, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) orienta também que as redes municipais e privadas de educação tomem a mesma medida. O primeiro decreto do governo previa a suspensão das aulas até o próximo dia 6 de abril.
O Mato Grosso do Sul registrou nesta terça (31) a primeira morte pelo novo coronavírus, o de uma mulher de 64 anos, que morava em Batayporã, e tinha pneumopatia crônica. São 48 casos confirmados da doença no estado - dois na cidade em que ocorreu o primeiro óbito.
Ainda nesta terça, o hospital da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems), de Nova Andradina, onde a idosa estava internada, confirmou que três dos seus funcionários foram infectados pelo novo coronavírus. Segundo o hospital, eles não apresentam sintomas da doença e estão isolados em quarentena.

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