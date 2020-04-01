Governo do MS prorroga suspensão das aulas na rede estadual

O governo do Mato Grosso do Sul determinou nesta quarta-feira (1º) a prorrogação do período de suspensão das aulas na rede pública do estado até o dia 3 de maio, como ampliação das medidas de prevenção do contágio do novo coronavírus.

Sala de aula vazia por suspensão das aulas na rede pública Crédito: Divulgação

No decreto, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) orienta também que as redes municipais e privadas de educação tomem a mesma medida. O primeiro decreto do governo previa a suspensão das aulas até o próximo dia 6 de abril.

O Mato Grosso do Sul registrou nesta terça (31) a primeira morte pelo novo coronavírus, o de uma mulher de 64 anos, que morava em Batayporã, e tinha pneumopatia crônica. São 48 casos confirmados da doença no estado - dois na cidade em que ocorreu o primeiro óbito.