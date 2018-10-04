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Infográfico dinâmico

Governo do ES: veja qual candidato ataca qual no debate CBN/GAZETA

Contabilizamos todas as vezes que os debatedores alfinetam, criticam ou direcionam perguntas para os demais adversários
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2018 às 13:41

Publicado em 04 de Outubro de 2018 às 13:41

Os seis candidatos ao governo do Espírito Santo se enfrentaram na manhã desta quinta-feira (04) no último debate antes das eleições do próximo domingo (07). O Gazeta Online contabilizou qual adversário elegeu qual como alvo nas perguntas, respostas, réplicas e tréplicas.
> Veja o debate ao vivo
VEJA INFOGRÁFICO DINÂMICO
Para entender: à esquerda, os candidatos que mencionaram alguém. À direita, os que foram mencionados. As linhas são mais largas conforme maiores são as quantidades de citações.
Made with Flourish
Para produzir o infográfico das interações dos candidatos, contabilizamos todas as vezes que um candidato decidiu direcionar a pergunta para outro, mas não só. Menções diretas e indiretas também foram consideradas, como "no governo dele...." e "no partido dela...".
Acompanhe análises e entrevistas ao vivo aqui no Gazeta Online. Internautas podem interagir usando a hashtag #debateCBNGazeta.

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