Governo do ES: veja qual candidato ataca qual no debate CBN/GAZETA

Os seis candidatos ao governo do Espírito Santo se enfrentaram na manhã desta quinta-feira (04) no último debate antes das eleições do próximo domingo (07). O Gazeta Online contabilizou qual adversário elegeu qual como alvo nas perguntas, respostas, réplicas e tréplicas.

VEJA INFOGRÁFICO DINÂMICO

Para entender: à esquerda, os candidatos que mencionaram alguém. À direita, os que foram mencionados. As linhas são mais largas conforme maiores são as quantidades de citações.

Para produzir o infográfico das interações dos candidatos, contabilizamos todas as vezes que um candidato decidiu direcionar a pergunta para outro, mas não só. Menções diretas e indiretas também foram consideradas, como "no governo dele...." e "no partido dela...".