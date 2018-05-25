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Protestos pelo país

Governo decide usar Forças Armadas para liberar estradas

O comandante do Exército já está mobilizando tropas em todo o país

Publicado em 25 de Maio de 2018 às 16:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2018 às 16:19
Protesto em Viana: caminhões estão parados em acostamento Crédito: Ari Melo/TV Gazeta
O governo federal decidiu nesta sexta-feira que vai usar as Forças Armadas para desobstruir as rodovias bloqueadas por caminhoneiros. O anúncio será feito pelo presidente Michel Temer. Além das Forças, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), e a Polícia Militar, vão atuar onde for possível. A informação foi confirmada ao GLOBO por fontes no governo.
"A situação de abastecimento é grave. Acordo de ontem ainda não produziu sinais de que o movimento cedeu. A desobstrução agora é inadiável e tem que ser feita rapidamente", disse um interlocutor do governo.
> GREVE DOS CAMINHONEIROS | Veja as repercussões
O Comandante do Exército, o general Eduardo Villas Bôas determinou a imediata mobilização de todo o efetivo da força para ser empregada tão logo o presidente Michel Temer realize o pronunciamento anunciando formalmente a operação de desobstrução das ruas ocupadas pelo movimento de caminhoneiros.
O Comando do Exército ainda não foi comunicado formalmente pela Presidência, mas os homens dos diferentes batalhões espalhados pelo país já foram mobilizados.
"O comandante determinou que as áreas fiquem em condições de ser empregadas", disse ao GLOBO um militar ligado ao comando.
Na noite desta quinta-feira, por volta de 22h, o comandante Villas Bôas realizou uma videoconferência com todos os sete comandantes militares de área do Exército  comandos militares da Amazônia, Norte, Nordeste, Oeste, Leste, Sudeste e Sul  para tratar do assunto.
 

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