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Decisão

Governo decide manter início do horário de verão no dia 4 de novembro

No início do mês, o governo anunciou que adiaria o horário de verão para 18 de novembro a fim de atender a um pedido do MEC
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2018 às 13:35

Publicado em 16 de Outubro de 2018 às 13:35

Relógios serão adiantados em uma hora em parte do País Crédito: Reprodução/Pixabay
O presidente Michel Temer recuou e decidiu manter o início do horário de verão para o dia 4 de novembro, quando os relógios serão adiantados em uma hora em parte do País. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do Palácio do Planalto na noite desta segunda-feira, 15. A justificativa da decisão, no entanto, não foi apresentada.
No início do mês, o governo anunciou que adiaria o horário de verão para o dia 18 de novembro a fim de atender a um pedido do Ministério da Educação por causa da realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que acontece nos dois primeiros domingos de novembro - 4 e 11. O MEC argumentou que candidatos podem perder o exame com a alteração do horário no mesmo dia da mudança dos relógios.
Desde então, o governo passou a ser pressionado a retomar a data original principalmente pela Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), que representa as maiores empresas áreas do Brasil. A entidade argumentou que a mudança poderia afetar cerca de 42 mil voos. "Essa mudança trará sérias consequências para o planejamento da operação aérea e, consequentemente, para os consumidores com volume expressivo de passageiros podendo perder voos, pois os bilhetes foram adquiridos com antecedência", disse.
Um eventual adiamento para o dia 18 representaria a segunda mudança de data do horário de verão. A primeira foi por causa do segundo turno das eleições, que ocorre no dia 28 de outubro.
Governo decide manter início do horário de verão no dia 4 de novembro

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