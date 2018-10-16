Governo decide manter início do horário de verão no dia 4 de novembro

No início do mês, o governo anunciou que adiaria o horário de verão para o dia 18 de novembro a fim de atender a um pedido do Ministério da Educação por causa da realização do Exame Nacional do Ensino Médio, que acontece nos dois primeiros domingos de novembro - 4 e 11. Oargumentou que candidatos podem perder o exame com a alteração do horário no mesmo dia da mudança dos relógios.