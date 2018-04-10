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54 aeroportos

Governo bate o martelo e venderá toda a Infraero, diz jornal

Segundo o jornal O Globo, proposta de privatização foi colocada na mesa pela própria estatal. Negociação pode gerar receita de até R$ 15 bilhões

Publicado em 10 de Abril de 2018 às 01:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2018 às 01:33
Aeroporto de Congonhas Crédito: Divulgação
O governo bateu o martelo e planeja privatizar toda a Infraero. Segundo o jornal O Globo, será transferido para o setor privado a rede administrada pela estatal, que inclui 54 terminais, entre aeroportos lucrativos e deficitários, além da transferência de todos os funcionários. Em contrapartida, o novo concessionário poderá explorar o serviço público por um prazo de 30 anos. O chamariz para o investidor é Congonhas, aeroporto que é considerado a joia da coroa, e outros terminais importantes, como Santos Dumont, Belém, Manaus, Curitiba e Goiânia.
De acordo com a publicação, o modelo já era defendido pela equipe econômica, mas havia resistência da Infraero e de uma ala do governo. Agora, segundo o Globo, a alternativa da privatização foi colocada sobre a mesa pela própria estatal numa reunião com a Secretaria de Estatais (Sest) e outras autoridades do setor, na última sexta-feira, o que acabou surpreendendo técnicos do Executivo. 
Pela proposta, será uma concessão como qualquer outra, cabendo à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) fiscalizar o contrato, a execução dos investimentos previstos e a qualidade do serviço prestado, além de questões relacionadas às tarifas. No encontro, ficou acertado que os próximos passos são levar o modelo aos ministros responsáveis pelo setor e incluir os ativos no Plano Nacional de Desestatização (PND).
De acordo com a publicação, o plano do governo é vender pelo menos 51% de toda a Infraero, podendo chegar a 80%. A medida pode gerar uma receita extraordinária entre R$ 10 bilhões e R$ 15 bilhões. O BNDES será contratado para realizar os estudos da modelagem e indicar o caminho mais vantajoso para a União: licitação em lotes ou em um único bloco.
Com informações do jornal O Globo.

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